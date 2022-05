Кой е посредникът, който ще ни помага да скъсаме с руския газ?

Компания, в която 80% дял държат нейните служители, се явява основен търговски посредник за доставката на природен газ за България след като Русия реши да ореже директните доставки за страната ни. Става въпрос за "МЕТ Енерджи".

Шумът, който се вдигна заради това, стана доста голям. Каква обаче е историята и какво е видимото в бяло и черно извън политическите препирни - научете в следващите редове.

Завръзката

България може да се раздели с руския газ завинаги. Цената на газа, който купуваме към момента, е с 10% по-висока от цената на руския газ, но при валиден договор. При вариант на подписан анекс за плащане в рубли няма как да направим валидно сравнение на цените. Когато КЕВР излезе с решение за новата цена на газа на 4 май, ще излезе сравнение каква е разликата при изпълнение и неизпълнение на договора с "Газпром". Това заяви министърът на енергетиката Александър Николов в предаването "Защо, господин министър" по bTV.

Той беше категоричен, че "Булгаргаз" е информирала всички компании за закупуване на алтернативен газ, след като Русия ни е спряла доставките, и всяка от тях можела да участва в търговете.

Според Николов фактът, че е избрана "МЕТ Енерджи" нямал връзка с това, че сегашният ръководител на "Булгаргаз" Людмил Йоцов е работил в същата компания (бел. ред. - на длъжност директор "Стратегическо планиране").

"Не бих казал, че "МЕТ Енерджи" има връзка с руски доставчик (бел. ред. - "Газпром"). Тя търгува с цяла Европа и не е работа на държавата да се намесва в корпоративни отношения. Не е вярно, че купуваме руски газ на по-високи цени. Какво щеше да стане, ако изобщо нямаше количества в България - щяхме ли да говорим за цена, или какво се случва, като няма газ", допълни Николов. ОЩЕ: Енергийният министър не отговори на въпрос дали новият шеф на "Булгаргаз" е свързан с "Газпром"

Според него фирмата "МЕТ Енерджи" си е резервирала количества за собствени търговски цели. Тя щяла да продължи да търгува с или без "Булгаргаз".

"Енергийният министър все едно е паднал от Луната. При тези условия той трябва да говори как да възстановим производството на шистов газ, как да използваме Черно море, какво става с "Хан Аспарух" и проучванията, които платихме", коментира след това на специална пресконференция по темата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Как пък да няма връзка назначението на Йоцов в „Булгаргаз“ с факта, че той е работил до предишния в "МЕТ"? Нали имаше прозрачност, конкурси, най-добрите, най-младите, най-образованите?“, попита Борисов.

Според бившия енергиен министър Делян Добрев сега пак купуваме руски газ, но на по-висока цена, чрез посредници и "върви страшна манипулация за цените на газа".

"Знаем кои са доставчиците – единият е ДЕПА, другият е МЕТ. ДЕПА ни продава руския газ, който дори не стига до Гърция, а си остава в България. Техният газ ние го вземаме, но на по-висока цена – около 100 евро. Същото е с МЕТ. Половината от ДЕПА – гръцкият Булгаргаз, половината от МЕТ. Гръцкият Булгаргаз продава на българския Булгаргаз руски газ. При тази схема на доставка цената, която ще се получи, е 182,55 лева на мегаватчас", твърди бившият енергиен министър.

Той показа изчисления какво би се случило по стария договор и по стария ред на плащане, и какво ще се случи сега с посредниците: "Средната цена е 134,90 лева на мегаватчас, което реално е 6% намаление и от 1 май щеше това да е цената. С посредниците средната цената е 182,55 лв.".

"Не ми е известно да има посредник, който да е резервирал целия капацитет за България на природния газ, който ще бъде доставен на страната ни", каза пък по-късно пред БНР Лена Бориславова, началник на кабинета на премиера Кирил Петков.

От "Булгаргаз" също излязоха с прессъобщение по въпроса. От там информират, че след като ООО „Газпром експорт“ преустановила доставките, те се свързали с нея за изясняване на механизма за плащане по действащия договор, но от „Газпром“ показали нежелание за търговски диалог. На 26-ти април отправили писмено искане до търговци на природен газ, осъществяващи дейност на българския и регионални газови пазари, да представят оферти с включени конкретни условия за доставка на количества природен газ до края на м. април и за м.май 2022 г.

Запитвания били изпратени до 12 активни търговци на пазара в България и съседните държави. В посочения срок част от поканените компании информирали, че нямат възможност да дадат оферти. От направените предложение били класирани 7 оферти от 3-ма доставчици при критерий "най-ниска доставна цена".

"Класирането на офертите се извърши съгласно условията на "Булгаргаз" ЕАД и до осигуряване на необходимите количества, с цел изпълнение на подадените обвързващи заявки от българските клиенти за м. май 2022 г. и гарантиране сигурността и непрекъснатостта на доставките", се сочи още в прессъобщението на "Булгаргаз".

"Относно спекулациите за цените, на които са реализирани тези сделки, следва да се има предвид, че дори България да бе приела искането на руската страна за използване на механизъм за заплащане на доставките на природен газ, различен от този уговорен с договора, то цената най-вероятно би търпяла непредвидими промени, предвид липсата на яснота за обменния курс и липсата на възможност на българската страна да осъщeствява контрол в процеса на превалутиране, заложен в предложението на ООО "Газпром експорт", допълват от българската държавна компания.

Коя е фирма "МЕТ Енерджи"?

Цялото ѝ название е "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД. Регистрирана е в София през юни 2017 г. Едноличен неин собственик сега е "МЕТ Холдинг АГ" в Швейцария, на унгареца Бенджамин Лакатош.

Към днешна дата 80% от MET Group е притежание на служители, а 20% - на Keppel Infrastructure - изцяло притежавано дъщерно дружество на регистрираната в Сингапур Keppel Corporation.

MET е основана през 2007 г. от унгарската държавна газова корпорация MOL, за която Лакатош е работил по това време. През 2009 г. обаче MET се трансформира в акционерно дружество, а офшорката Normeston Trading Limited ѝ е партньор с 50% дял.

На 09.11.2009 г. Европейската комисия получава уведомление за предложена концентрация, с което Normeston Trading Limited (Normeston, Белиз) и MOL Hungarian Oil and Gas Public (MOL, Унгария) придобива съвместен контрол над MOL Energy Trade Ltd. (Мол Енерджи Трейд, MET, Унгария) чрез покупка на акции. Normeston, чиито директори са Артем Бутовский и Пампина Воци, и MOL придобиват съвместен (50:50%) контрол над "МОЛ Енерджи Трейд" (МЕТ).

На 15.12.2009 г. ЕК разреши придобиването на MET от унгарското дружество МОL и офшорката в Белиз.

"Динамичният растеж на компанията на европейските пазари на природен газ изисква организационно преструктуриране. В резултат на това на 15 ноември 2012 г. 50% дял на Normeston Ltd беше поет от финансов инвестиционен фонд RP Explorer Fund Ltd. Към 23 ноември 2012 г. структурата на собствеността на MET Group е следната: 50% акционер е WISD Holding Ltd., 40% акционер - MOL Nyrt./Ticinum Kft., 10% акционер - MET ManCo AG. RP Explorer Fund Ltd. смени името си на WISD Holding Ltd. в сила от 28 февруари 2014 г.", съобщава сайтът на компанията.

През 2013 г. групата се отваря към нов бранш - пазара на електроенергия.

През 2017 г. Георги Наги - един от непреките собственици на MET Group чрез WISD Holding Ltd., купува 12,665% дял от собствеността на Иля Трубников, друг косвен собственик на MET Group.

През 2018 г. MET се трансформира в управляващо дружество. Новият мажоритарен собственик на MET Group е Бенджамин Лакатош, а мениджърите на MET Group участват чрез програма за споделяне.

През 2020 г. Keppel Infrastructure, изцяло притежаваното дъщерно дружество на листната в Сингапур Keppel Corporation, завършва придобиването на 20% дял в MET Group, като двете компании влизат в стратегическо партньорство. 80% от MET е собственост на нейните служители.

Тъмна част от биографията на корпорацията Keppel с 3 дъщерни компании – осъдена в САЩ за корупция

Една от тях - Keppel Offshore&Marine (Keppel O&M) заедно с клона си в САЩ - Keppel Offshore&Marine USA Inc. (KOM USA), през 2017 г. след съдебно дело в щата Ню Йорк признават вината си и се съгласяват да платят комбинирана обща глоба от над 422 млн. долара за разрешаване на обвинения с властите в Съединените щати, Бразилия и Сингапур, произтичащи от продължила десетилетие схема за изплащане на милиони долари подкупи на длъжностни лица в Бразилия.

Случаят е разследван от Международния отдел за корупция на ФБР в Хюстън. По него работят също съдебните адвокати Дерек Дж. Етингер и Дейвид М. Фюр и помощник-началникът Кристофър Дж. Сестаро от отдела за измами на наказателното отделение, както и помощник-прокурорите на САЩ Аликсандра Смит и Патрик Хайн от Източния окръг на Ню Йорк.

Според признания и съдебни документи, започвайки най-малко от 2001 г. и продължавайки най-малко до 2014 г., KOM е заговорничила да наруши разпоредбите за борба с корупцията на FCPA, като плаща приблизително 55 милиона долара подкупи на служители на бразилската държавна петролна компания Petrobras и на управляващата тогава политическа парти в Бразилия, за да спечели 13 договора с Petrobras и друго бразилско дружество. KOM извършва и укрива плащанията на подкупи, като плаща големи комисионни на посредник, под прикритието на законни консултантски споразумения, който след това извършва плащания в полза на бразилските служители и бразилската политическа партия, се сочи в прессъобщение Министерството на правосъдието на САЩ от декември 2017 г.

В него се допълва, че KOM е сключило споразумение за отложено наказателно преследване с отдела.

Делото е възложено на американския окръжен съдия Кийо А. Мацумото. Съгласно споразумението си с отдела, KOM трябва да плати обща наказателна глоба от 422 216 980 долара, с наказателна санкция, дължима на Съединените щати от 105 554 245 долара , включително 4 725 000 долара наказателна глоба, платена от KOM USA.

"В свързани производства, компанията се споразумява с Ministério Público Federal (MPF) в Бразилия и с Камарата на главния прокурор (AGC) в Сингапур. Съединените щати ще кредитират сумата, която компанията плаща на Бразилия и Сингапур съгласно техните съответни споразумения, като Бразилия ще получи 211 108 490 долара, равняващи се на 50% от общата наказателна санкция, а Сингапур ще получи до 105 554 245 долара, равняващи се на 25% от общата наказателна санкция", се допълва в съобщението на министерството.

На съдебно преследване са подложени и различни по ранг служители в компанията и извън нея, свързани с тези корупционни схеми.

Междувременно KOM уволнява и налага дисциплинарни наказания на служители, участващи с престъпно поведение. Въвежда и подобрена система за вътрешен контрол за справяне и смекчаване на рисковете от корупция.