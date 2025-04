Мъск е против Тръмп - иска свободна търговия между САЩ и Европа (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск, който е близък съветник на американския президент Доналд Тръмп, се изказа на практика против протекционизма на американския държавен глава. Нещо повече - Мъск си позволи да отправи съвет задочно към Тръмп - повече свобода, което предвид действията на стопанина на Белия дом и че Мъск ръководи департамента за вдигане на ефективността на американската администрация е пълна ирония.

Мъск направи изявление по време на видеоинтервю с италианския ексвицепремиер Матео Салвини, който е един от известните европейски националисти и откровено залитащи в десния сектор политици-популисти. И изявлението на Мъск, което той определи като съвет към Тръмп, е следното - бъдеще на свободна търговска зона между САЩ и Европа, свободно движение на американци и европейци между двата континента, стига те да го желаят.

"В крайна сметка се надявам, че е постигнато съгласие, че и Европа, и Съединените щати трябва да преминат в идеалния случай, според мен, към ситуация с нулеви мита, ефективно създавайки зона за свободна търговия между Европа и Северна Америка", каза Мъск, който беше цитиран и от мейнстрийм библията на Тръмп Fox News.

Musk expressed support for creating a free trade zone with the EU, despite tariffs imposed by Trump



“I hope an agreement will be reached where both Europe and the U.S. ideally move to a zero-tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North… pic.twitter.com/x7PKdTlJVv