NEXT BASKET спечели поредно признание - “Бранд на България 2024”

NEXT BASKET спечели наградата "Бранд на България 2024" в категорията за дигитална трансформация на бизнеса в електронната търговия.

Годишните национални награди "Бранд на България" са едно от най-престижните събития в бизнеса на страната, целящо да отдаде заслужено внимание на успешните брандове и техния принос за икономическото развитие на България.

Събитието се проведе на 4-ти април в зала Витоша на Интер Експо Център, София, и бе организирано от ТВ1 България и предаването "Брандовете на България", с подкрепата на Интер Експо Център. Тазгодишното, второ издание на церемонията се отличи с фокус към иновациите и технологичните постижения на компаниите, в различни сектори на икономиката.

Българският Start up “NEXT BASKET”, заслужено получи наградата в категория “Дигитална трансформация на бизнеса в електронната търговия”. Компанията предлага иновативно бизнес решение за създаване и управление на успешен онлайн магазин.

Платформата NEXT BASKET, обхваща всеки аспект от електронната търговия със своя 360 градусов модел за управление. От изграждане на функционален онлайн магазин и създаване на ERP система, включително складов софтуер с възможност за използване на складовите пространства на компанията, през експертно правно и счетоводно управление на дейностите на магазините, до дигитален маркетинг с повече от 125 различни услуги. Всичко това, както и безпроблемната работа и сигурността на електронните магазини в SaaS платформата NEXT BASKET, са гарантирани от 24-часова, надеждна IT поддръжка.

Петър Иванов, Chief Human Resources Officer NEXT BASKET отбеляза: "Това признание е голяма чест за нас и екипа на NEXT BASKET. Ние сме благодарни на нашите клиенти и партньори за тяхната подкрепа и доверие. Гордеем се, че можем да бъдем част от иновациите и развитието в сферата на електронната търговия в България. Спечелването на наградата "Бранд на България 2024" е още една стъпка напред в реализацията на нашата мисия "

За поредна година, наградите "Бранд на България” се доказаха като престижно отличие за победителите, и уникална платформа за споделяне на опит и добри практики за всички брандове в страната. Защото както от големите, така и от малките български брандове зависи икономическата стабилност на страната и промяната на цялостната предприемаческа среда.