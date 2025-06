За пръв път Австралия със санкции срещу руския сенчест флот

За първи път Австралия наложи санкции на така наречения "сенчест флот" на Русия. Те са насочени към 60 кораба, използвани за заобикаляне на международните санкции за износ на петрол и ограничени стоки и поддържане на войната на Кремъл в Украйна, съобщи австралийското правителство. Тази стъпка присъединява Канбера към мерките, въведени от Обединеното кралство, Канада и Европейския съюз. Министърът на външните работи Пени Уонг заяви, че на тези кораби вече може да бъде отказан достъп до австралийските пристанища.

ОЩЕ: След сблъсъка край ОАЕ: Танкер от руския сенчест флот заплашва с екокатастрофа Оманския залив (ВИДЕО)

🇦🇺 Australia has imposed sanctions on 60 vessels believed to be part of Russia’s so-called "shadow fleet," used to bypass international sanctions and export oil and restricted goods.



FM Penny Wong said these ships can now be denied entry to Australian ports — the first such move… pic.twitter.com/J0dF9Gpxce