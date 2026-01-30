Обрат в цената на петрола след рязката промяна през седмицата

Цената на петрола се понижи с над 1 на сто днес, отстъпвайки от многомесечни върхове през седмицата, но в същото време е на път да отчете един от най-значителните си месечни ръстове от години насам. Понижението идва след силно поскъпване, обусловено от нарасналата рискова премия заради опасения от евентуална атака на САЩ срещу Иран, която би могла да наруши доставките.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,09 долара или 1,54 на сто цента до 69,62 долара за барел тази сутрин българско време, след като вчера поскъпнаха с 3,4 на сто, преминавайки прага от 70 долара, и затвориха на най-високото си равнище от 31 юли.

Още: Reuters: Войната с Иран виси на косъм, Тръмп мисли да убива ирански лидери

Контрактът с доставка през март изтича по-късно днес, докато по-активният априлски контракт се понижи с 1,87 на сто до 68,29 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол поевтиняха с 1,26 долара или 1,26 до 64,16 долара за барел, след като в предходната сесия отчете ръст от 3,4 на сто и достигна най-високото си ниво от 26 септември.

Цените се понижават след вчерашното рали, тъй като очакванията за възможна атака срещу Иран и блокиране на Ормузкия проток засега не са се реализирали, коментира старшият анализатор на LSEG Ан Фам.

Още: Цената на петрола е невиждана от четири месеца

Напрежението в региона на Близкия изток се засили на фона на натрупване на американски военни сили. В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да постигне споразумение по ядрената си програма или да се изправи пред атака, на което Техеран отговори, че ще нанесе силен ответен удар.

Междувременно доларът поскъпна в петък, ограничавайки понижението си за седмицата, след като Тръмп заяви, че скоро ще обяви кандидатурата си за председател на Федералния резерв, както и на фона на оптимизъм, че законодателите във Вашингтон ще избегнат спиране на работата на федералното правителство.

И двата основни петролни бенчмарка са на път да отчетат първите си месечни повишения от шест месеца насам.

Цената на Брент се е повишила с 14,7 на сто през януари, което е най-големият месечен ръст от януари 2022 г., докато американският сорт е на път да поскъпне с 12 на сто – най-силното му месечно увеличение от юли 2023 г.