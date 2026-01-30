Оставката на Румен Радев:

Reuters: Войната с Иран виси на косъм, Тръмп мисли да убива ирански лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля удари срещу ръководството и силите за сигурност на Иран, за да вдъхнови отново протестиращите срещу режима на аятолаха. Такъв материал излезе в Reuters, след като CNN също публикува материал по темата и с подобно съдържание - че американският президент мисли за военна операция в Иран.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Иран сега е "по-слаб от всякога", защото правителството не е в състояние да се справи с основните искания на протестиращите и да реши основните им проблеми. Рубио смята, че икономиката на ислямската република е "в състояние на колапс".

Признаци за удари

Американската военноморска ударна група, водена от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln), вече е на позиции в близост до иранските териториални води, от които може да извърши военни операции. Reuters съобщи, че ВМС на САЩ са изпратили още един разрушител, USS Delbert D. Black, в Близкия изток. Това прави броя на разрушителите в Близкия изток 6, без да се брои самолетоносачът и 3 други бойни кораба. Самият Тръмп каза тази седмица, че още една "голяма красива американска армада" отива към Иран. Дано не се наложи да я ползваме, добави той - ОЩЕ: Тръмп усилва натиска: "Още една красива армада плава към Иран"

В същото време американският сенатор-републиканец Линдзи Греъм заяви, че справедлива ядрена сделка с Иран е невъзможна, докато "религиозният нацистки убийствен режим на аятолаха" остава на власт.

"Иранският религиозен нацистки убийствен режим и справедлива ядрена сделка не могат да бъдат в едно и също изречение. Протестиращите, които умират с хиляди, не търсят справедлива ядрена сделка за аятолаха. Те търсят край на репресивния режим на аятолаха, за да могат да живеят свободно и без страх. Продължавайте да протестирате. Помощта е на път", написа сенаторът в профила си в социалната мрежа "Х".

Междувременно, главният изпълнителен директор на "Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че руските власти "следят пулса“ и се подготвят за потенциална евакуация на свои експерти, работещи в ядрения сектор в Иран. Става въпрос за евакуация на около 400 души - специалисти и семействата им, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Лихачов припомни, че последната евакуация е била извършена както през Азербайджан, така и през Армения по няколко маршрута, а оттам руснаците са били евакуирани със самолет.

Последният път, когато САЩ удариха Иран, беше на 22 юни 2025 година. Тогава целите бяха три ядрени инфраструктурни обекта, включително Фордо и Исфахан.

Ивайло Ачев
