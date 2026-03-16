Иран заплаши Румъния, ако позволи САЩ да използват базите й срещу Техеран

Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и юридически, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Техеран. Това съобщи телевизия "Диджи24" като се позовава на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от базираното в Лондон издание "Иран Интернешънъл".

На пресконференция в Техеран той призова страните да не се намесват във войната.

"Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран", каза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.

"Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически", каза Багаи.

Това се случва след като днес в Румъния пристигнаха първите три американски самолета-цистерни, които ще бъдат разположени в база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца. Оттам те ще започнат мисиите си за презареждане във въздуха на бойни самолети като F-15, F-22 или F-35, които САЩ използват за удари срещу Иран.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. "Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие", каза държавният глава.

