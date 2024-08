Подоляк уязви Унгария - край на вноса на руски петрол през "Дружба" от 2025 г. (ВИДЕО)

От 1 януари, 2025 година транзитът на руски петрол през петролопровода "Дружба" спира. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

Ще спре транзитът за Словакия, Чехия и "любимата ни Унгария", каза Подоляк, с уточнение, че са прекратени договорите с руските компании за транзит на черно злато по "Дружба". И добавя, че само с единно решение на ЕС (резолюция) нещата можело да се променят – защото ЕС вече наложи ембарго на вноса на руски петрол и би трябвало то да влезе в сила без изключения именно от началото на 2025 година.

