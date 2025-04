Тръмп лъже, че САЩ не правят бизнес с Русия (ВИДЕО)

"Причината, заради която не говоря за мита с Русия, е защото по същество не търгуваме с Русия - тя е във война. И не съм щастлив какво се случва с бомбардировките - те (руснаците) бомбардират като луди, не знам какво става, не е добра ситуация. Срещаме се с Русия, с Украйна, приближаваме се, но не съм щастлив с бомбардировките от последната седмица - ужасно нещо". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Нетаняху, точно както Путин, е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления - използване на глада като оръжие срещу хората в Ивицата Газа.

🚨 Trump: "I am very unhappy that the Russians are bombing Ukraine."



He emphasized the need for Russia and Ukraine to negotiate and added that Russia isn’t facing U.S. tariffs because "we’re not doing business with them." pic.twitter.com/JrQa12oImp