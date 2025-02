Миротворци - не, замразяване на фронта - не: Русия ясно показва, че не иска мир (ВИДЕО)

„Няма да има прекратяване на военните действия в Украйна по линията на съприкосновение". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, с което показа, че режимът на диктатора Владимир Путин не е готов да се съобрази с никакви условия за примирие, какво остава пък за справелив и траен мир. Интересното е, че той се позова на Конституцията на Руската федерация, която включва четирите незаконно анексирани украински региона - Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Значителна част от територията и столиците на последните две не се контролират от руските въоръжени сили.

Към момента не е ясно по какъв начин се планира да се установи контрол над тях, тъй като в обозримо бъдеще е невъзможно това да стане по военен път. Затова руското външно министерство засега не планирало да се съгласи със замразяването на фронта. От думите на Лавров излиза, че можеш едностранно да впишеш четири региона на съседна държава в конституцията си и след това да се позовеш на нея за продължаване на агресивна война.

Министърът на външните работи на Русия коментира на пресконференция в Катар и евентуалното разполагане на европейски мироопазващи войски в Украйна. Той заяви, че страната му не смята това за вариант и че тези разговори имали за цел „допълнително разпалване на конфликта“, цитиран от BBC.

Лавров също така определи дискусиите като „празни приказки“ и „измама“, целяща „напомпване на Украйна с оръжие“. Това коренно се различава от формулировката на европейските лидери, целящи миротворци от Стария континент да следят за спазването на евентуално примирие и да спират всякакви шансове за нова руска агресия срещу Украйна.

Думите на Лавров идват, след като американският президент Доналд Тръмп обеща "някакъв вид" подкрепа от САЩ за мироопазващ контингент в Украйна. Също така Тръмп каза, че питал руския диктатор Владимир Путин за това и той нямал нищо против, по думи на републиканеца.

От Кремъл обаче отрекоха - говорителят Дмитрий Песков се позова на по-ранно изявление на външния министър Сергей Лавров, като заяви, че подобен ход би бил неприемлив за Москва. Лавров каза преди седмица в Рияд, че „разполагането на войски (...) от страни от НАТО, но под чужд флаг, под флага на Европейския съюз или под национални флагове е, разбира се, неприемливо за нас“.

