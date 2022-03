Да "изгориш" в последната секунда: Фамозен залог за хиляди беше "потопен" в края (СНИМКА)

Мачът завърши 0:0 - резултат, който не бе променен и след двете продължения от по 15 минути. Въпреки това съвсем спокойно можехме да станем свидетели на зрелище с краен резултат 2:2 или 3:3 в редовното време, а след това и още поне по едно попадение за всеки от двата тима, за да стигнем отново до дузпите (които също бяха на висота - 21 вкарани, преди Кепа Арисабалага да не уцели вратата).

Никак не е за вярване, че този толкова вълнуващ мач завърши без голове. Това бе и развитие, което далеч не се очакваше преди сблъсъка, тъй като това са два от отборите, които почти със сигурност са си гарантирали място в топ 3 в крайното класиране на Висшата лига през този сезон.

Оказва се, че всъщност на Острова е имало човек, който е прогнозирал точно това - точен резултат 0:0. Бен Уолш не се спира дотам и прибавя към този залог пазара да няма нито един картон в редовното време - нещо, което сякаш звучи дори още по-немислимо поради заряда на мача и съперничеството между двата гранда. Пазари, които можете да намерите и в efbet и от които също имахте възможност да се възползвате за финала.

Бен поставя залог от 20 паунда на получилия се от двата пазара коефициент 300, като играе за сумата от 6 000 паунда. Запалянкото започва да вярва към самия край, че това е възможно, но тогава всичко се срива. Не заради попадение, а заради един жълт картон.

В 90-ата минута полузащитникът на Челси Матео Ковачич фаулира Мохамед Салах, който бе в центъра на терена, но неговият тим организираше много опасна контраатака и имаше числено преимущество. Ковачич знаеше, че е длъжен да го стори и спря египтянина. С което спря и пътя на 6-те хиляди паунда към Бен.

Запалянкото остава разочарован от края и използва социалната мрежа Туитър, за да качи своя майсторски, но не и печеливш фиш. "Имаше ли наистина някаква нужда да го правиш, Матео Ковачич" - пише той като допълнение.

Челси може да вземе своеобразен реванш от Ливърпул, като завърши пред него във Висшата лига, въпреки че към момента мърсисайдци изглеждат доста по-близо до първото място, отколкото до третото. В efbet можете да проверите кой е най-вероятно да спечели титлата и какви са коефициентите.

Коефициентите, предлагани от букмейкъра, могат да търпят промени.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Как два точни резултата се превърнаха в половин милион долара!

Was there really any need @mateokovacic8 ? pic.twitter.com/7RNjkiPZ8P