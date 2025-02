Зеленски посочи на Тръмп най-евтиния път за победа, САЩ искат президентски избори в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Без гаранции за сигурност всяка сделка с Русия ще бъде само предвестник на бъдеща агресия, а членството на Украйна в НАТО е „най-евтиният“ вариант за съюзниците на Киев. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Associated Press в пряко обръщение към американския си колега Доналд Тръмп. Според него реализиране на подобен ход би било победа за републиканеца на международната сцена.

Още: Симулатор на бъдещето: Ако САЩ спрат помощта за Украйна, ще хвърлят огромна сума за разгромяване на Русия

„Наистина вярвам, че това са най-евтините гаранции за сигурност, които Украйна може да получи, най-евтините за всички. Това ще бъде сигнал, че не Русия трябва да решава кой да бъде в НАТО и кой не, а Съединените американски щати. Мисля, че това е голяма победа за Тръмп“, смята Зеленски.

Освен това президентът на Украйна отбеляза, че 800-хилядна украинска армия ще бъде бонус за Алианса, особено ако Доналд Тръмп се опита да върне у дома американските войски, разположени в чужбина.

Още: Зеленски държи не само САЩ да участват в уреждането на мира с Русия

Други предложения за гаранции за сигурност трябва да бъдат подкрепени с достатъчен брой оръжия от САЩ и Европа, както и с подкрепа за Киев в развитието на собствената му отбранителна индустрия, отбеляза украинският лидер пред AP.

Снимка: president.gov.ua

Руският диктатор Владимир Путин, който даде начало на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г., не отстъпва от максималистичните си цели, а именно Украйна никога да не става член на НАТО. Това е едно от условията му за начало на мирни преговори, като останалите са пределно ясни, включително получаване на незаконно окупираните украински земи (те обаче няма да бъдат признати от съюзниците на Украйна за руски).

Още: Bloomberg: Загуба на земи, отказ от НАТО и малка армия: Вероятните условия на Путин за мир

Зеленски: "Изключването на Украйна от разговорите за мир е много опасно"

Зеленски заяви още, че изключването на Украйна от преговорите между САЩ и Русия за край на войната би било „много опасно“, коментирайки изявлението на Тръмп, че неговата администрация вече е провела „много сериозни“ преговори с Москва за прекратяване на войната. Точните думи на президента на САЩ бяха: „Готов съм да направя всичко по силите си, за да спра тази война. Вече водим сериозни преговори. Те са планирани и продължават. Провеждаме много важни дискусии, насочени към прекратяване на тази война чрез постигане на споразумение с Русия“.

US President Trump said that he intends to stop the war very soon and that he is already in talks with Russia. pic.twitter.com/qUXItggT7U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2025

„Те могат да имат свои собствени отношения, но да се говори за Украйна без нас, е опасно за всички“, отвърна Зеленски в интервюто. Украинският лидер заяви, че екипът му е в контакт с администрацията на Тръмп, но тези дискусии са на „общо ниво“ - той вярва, че скоро ще се проведат срещи лице в лице, за да се изработят по-подробни споразумения. „Трябва да свършим повече работа по този въпрос“, каза Зеленски и добави, че през първите седмици след встъпването си в длъжност Тръмп разбираемо се е съсредоточил върху вътрешните проблеми.

Още: The Washington Post: Тръмп саботира собствената си идея за траен мир в Украйна

Володимир Зеленски отбеляза, че Русия не желае да участва в преговорите за прекратяване на огъня или да обсъжда каквито и да било отстъпки. В същото време той е убеден, че Доналд Тръмп може да принуди издирвания от съда в Хага диктатор Владимир Путин да седне на масата за преговори, като заплаши със санкции срещу руската енергийна и банкова система, както и да продължи да подкрепя украинската армия. „Смятам, че това са най-близките и най-важни стъпки“, каза той.

Тръмп вече заплаши с подобен ход: Тръмп: Нови санкции срещу Русия, ако Путин не преговаря за мир в Украйна.

Войната ще приключи, когато Украйна си осигури "справедлив мир", добави Зеленски. Преминаване към дипломация не значи със сигурност край на войната, посочи той.

Zelensky: "The war will end when Ukraine secures a just peace." He emphasized that this peace must honor those who sacrificed their lives, ensuring they are never forgotten. Justice and accountability are essential, and only when these are guaranteed will the war truly end. He… pic.twitter.com/uKhMyS0E0l — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2025

В същото време специалният представител на американския президент за Украйна Кийт Келог отбеляза, че САЩ имат „добър, солиден план за придвижване напред“. Той също така повтори, че очаква напредък по отношение на Украйна през следващите 100 дни.

Още: ПАСЕ: За да има истински мир в Украйна, трябва трибунал за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ искат Украйна да проведе президентски избори веднага след примирие

Същевременно Reuters съобщи, че Съединените щати искат в Украйна да се проведат президентски и парламентарни избори, евентуално до края на годината, особено ако Киев успее да постигне примирие с Москва през следващите месеци. Това каза самият пратеник на Тръмп за диалога Русия-Украйна - Кийт Келог.

„Повечето демократични държави провеждат избори по време на война. Мисля, че е важно да го направят“, каза Келог. „Мисля, че това е добре за демокрацията. Това е красотата на една солидна демокрация, че има повече от един човек, който потенциално може да се кандидатира“.

Още: "Зеленски е нелегитимен": Путин бил готов за преговори, но се оправда, че няма кой да подписва документи от украинска страна (ВИДЕО)

Не е ясно как подобно предложение на Тръмп ще бъде посрещнато в Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна може да проведе избори през тази година, ако боевете приключат и са налице силни гаранции за сигурност, които да възпрат Русия от подновяване на военните действия. Междувременно Путин продължава да твърди, че Зеленски е нелегитимен президент на Украйна, защото мандатът му е изтекъл. Страната обаче забранява провеждането на избори по време на извънредно положение, а такова е налице заради пълномащабната агресия на диктатора, изидрван от съда в Хага, който също не се слави с особена легитимност след изборите в Русия.

Високопоставен съветник в Киев и източник от украинското правителство казват пред Reuters, че администрацията на Тръмп все още не е отправила официално искане към Украйна за провеждане на президентски избори до края на годината. Вашингтон е повдигнал въпроса за изборите пред високопоставени служители в кабинета на Зеленски през 2023 г. и 2024 г. - още по време на администрацията на Байдън, твърдят двама бивши високопоставени американски служители. Представители на Държавния департамент и Белия дом са казали на украинските си колеги, че изборите са от решаващо значение за спазването на международните и демократичните норми.

Снимка: president.gov.ua

Още: "Държавен секретар на войната": Блинкен отказал мирни преговори за Украйна в края на 2022? (ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сраженията по протежение на фронта в Украйна през последното денонощие е намаляла още повече в сравнение с предходните 24 часа - 110 бойни сблъсъка спрямо 134, т.е. с 24 по-малко. Рязко се е снижил броят на хвърлените авиационни бомби от руснаците - те са 47 спрямо 105 ден по-рано, като от тях 24 са на руска територия. В Суджа, Курска област, силите на Путин поразиха интернат, където е имало десетки хора, готови за евакуация: Жертви и десетки ранени в Суджа: Русия обвини Украйна, Киев показа ясно откъде идва бомбата (ВИДЕО).

По традиция, Покровското направление е най-горещата точка на боеве с 40 спрени руски щурмови действия. На второ място е Купянското направление със 17 нападения, където руснаците успяха вече да преминат на западния бряг на река Оскол и са в района на селата Западно и Новомлинск: Купянск: Пример, че Путин не мисли за преговори за Украйна. Тя има нови дронове с бомби (ОБЗОР - ВИДЕО).

Следват Лиманското направление с 15 руски атаки, Курска област с 8, Краматорско (Часов Яр) и Торецко с по 7, Сиверско с 4, а в спомагателното от юг направление на Покровското – Новопавловското – руснаците са атакували само два пъти. В Харковска област не са отчетени нападения на силите на Путин.

"Рруската армия запазва инициативата по целия фронт, украинските въоръжени сили провеждат отбранителна операция, като се опитват да изтощят нашите войски в отбрана", констатира в днешния си обзор руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

В района на Курск се водят кървави сражения с висока интензивност, украинците всеки ден изтегляли резерви, въвеждайки ги в насрещни сражения. "В посока Купянск е "освободено" селището Двуречна на десния бряг на река Оскол, разширява се нашият плацдарм", допълва каналът и посочва, че в Часов Яр вече бил окупиран северният микрорайон. В Торецк руснаците завзели Кримско, а на юг и югозапад от Покровск продължавали да напредват, "постигайки тактически успехи в тежки боеве". "Западно от Курахово нашите войски пробиват към Константинопол. След освобождаването на Велика Новоселка "войниците от Далечния изток се прегрупират, а врагът гадае за посоката на следващата атака", твърди "Два майора".

Още: Мирът в Украйна минава през пускане на руския газ към Европа? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно украинската мониторингова група DeepState съобщи малко добри новини при Покровск на фона на руската офанзива и опит за обграждане на града от юг-югозапад. „Едно от подразделенията на Силите за отбрана в Удачно, което замени една от новосъздадените бригади, се представи особено добре. Не разкриваме номера на подразделението, защото врагът все още не разполага с информация кой точно е там“, се казва в изявлението, цитирано от УНИАН. DeepState подчертава също, че в резултат на ожесточената съпротива на подразделенията на 59-а отделна щурмова бригада руските окупационни сили са били принудени да попълнят частите си в Новоелизаветовка и Нововасилевка.

„Подсилване се извършва и в района на Шевченко-Даченско, където загубите на противника бяха големи“, се казва в публикацията.

През първия месец на 2025 г. украинските безпилотни летателни апарати успешно са атакували поне 14 обекта от критичната инфраструктура в Русия. Сред засегнатите обекти са 10 рафинерии и петролни складове, както и заводът „Кремний ЕЛ“, химическият завод в Брянск, самолетният завод в Смоленск и самолетният завод в Казан, посочва с карта естонският блогър Dmitri, който следи изкъсо войната в Украйна: Завод за "Панцир" и "Искандер" е повреден заедно с още два обекта в Брянск (ВИДЕО).

🇺🇦 In the first month of 2025, Ukrainian drones successfully targeted 14 critical infrastructure sites in Russia. Among the affected sites were 10 refineries and oil depots, as well as the 'Kremniy EL' plant, the Bryansk chemical plant, the Smolensk aircraft plant, and the Kazan… pic.twitter.com/AVC5RzCdQA — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 1, 2025

Андрий Коваленко - директор на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна - даде дори по-висока цифра: "През януари на територията на Руската федерация бяха атакувани повече от 25 стратегически обекта, включително петролни складове, рафинерии и заводи, важни за отбранителната промишленост", написа той в Telegram.