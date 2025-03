Акустично оръжие срещу протестиращите в Сърбия: Вучич отрече, но истина ли е? (ВИДЕО)

Сръбските сили за сигурност незаконно са използвали военно звуково оръжие срещу протестиращи в Белград. Това твърдят очевидци и протестиращи, които бяха в центъра на сръбската столица снощи. В социалните мрежи дори се появиха кадри, на които демонстрантите се разбягват, като според мнозина причина за това е именно оръдието, което насочва силен звук със сила до 160 децибела. Президентът Александър Вучич отрече опасното оръдие да е използвано.

Serbian security forces illegally used military-grade sonic weapons against protesters in Belgrade



Police deployed the LRAD cannon — an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB.



Victims experience sharp ear pain, disorientation, and panic.… pic.twitter.com/gW8yNS4JSt