Сбърка ли руската армия с Лисичанск – и руски, и украински мнения за пирова победа

Военните действия обаче като цяло не са така интензивни, както бяха при Северодонецк и Лисичанск. Причината – руският президент Владимир Путин предложи да бъде обявена "оперативна пауза" след превземането на Лисичанск. Става въпрос обаче само за силите, които бяха ангажирани в битката при Лисичанск. А в ежедневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната коментира думите на Путин в смисъл, че войниците, били се при Северодонецк и Лисичанск, имат нужда от продължителна почивка и трябва да има преформатиране на части заради загуби на личен състав, но едва ли руското оперативно командване ще рискува дълга пауза за необходимата почивка, за да не загуби инициативата.

В едно от поредните си интервюта обаче (при руския опозиционер Марк Фейгин), Олексий Арестович, съветникът на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че победата в Лисичанск и последната голяма руска победа във войната. Той заяви, че и там, и при Северодонецк украинците са успели да се изтеглят така, че руснаците не са разбрали навреме и специално за Лисичанск два дни са хабили ресурс да бомбардират вече освободени украински позиции. Арестович обаче не изключи "малки руски победи".

Именно в този ред на мисли бившият министър на непризнатата от международната общност Донецка народна република и основен обвиняем за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин (Игор Стрелков) в серия от публикации в Телеграм канала си критикува смисъла на това да бъде превземан Лисичанск. Той изрично казва, че атакуващият потенциал на ангажираните при Лисичанск руски сили е "изчерпан". "Руската войска изпитва увеличаващи се трудности да се противопостави тактически на украинската заради превъзходството на украинците в жива сила. Отсъствието на нови попъления и липсата на ротация води до постоянно понижение на бойната готовност и морала на нашите сили", коментира Стрелков. Той посочва, че украинската армия подготвя свои операции и вади заключения за това предвид няколкото взривени оръжейни складове с руско оръжие напоследък, за което украинците използваха западно оръжие – например системите за залпов огън HIMARS – на 4 юли в Харковска област, в Донецка област, на 3 юли при Мелитопол, както и в Запорожка област. Има данни и, че украинското партизанско движение в Херсонска област се цели в разрушаване на жп пътища до Мелитопол, за да спре доставките на руско оръжие. Стрелков е категоричен, че войната се води "по украинските условия". А украинската армия докладва, че тази нощ в Херсонска област са унищожени нови два оръжейни склада, ракетна установка "Ураган", гаубица Msta-B и танк T-62, като при ударите са убити 30 руски войници.

And this is what the combat work of high-precision HIMARS looks like at night on different targets at the same time. Zaporizhzhia direction. pic.twitter.com/9uOoJTNOIj