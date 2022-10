Кой е Армагедон - новият командващ руските сили в Украйна

Приветствам това назначение и вече съм сигурен, че ситуацията на фронта отива към по-добро, написа Кадиров в канала си в Telegram като обеща "да помага". От своя страна Пригожин заяви чрез пресслужбата на компанията си "Конкорд", че Суровикин е най-компетентният командир в руската армия.

За кариерата на Сергей Суровикин разказва "Радио Свобода" в нарочен материал. По време на руската инвазия Сергей Суровикин вече изпълняваше длъжността командващ Южното направление на войските. Прокремълските медии му приписват превземането на Северодонецк и използването на тактиката „огневи вал“ в Донбас – масиран безразборен артилерийски обстрел за подготовка на последващото настъпление. Според "Комсомолская правда" Суровикин е наричан "генерал Армагедон" заради умението си да действа твърдо и нестандартно.

Кариерата на 55-годишния Суровикин се развива стремително и е постоянно съпътствана от скандали. В кариерата му на военен не липсват задържане в московския следствен изолатор, условна присъда по дело за незаконен трафик на оръжие, както и дело за самоубийство на пряк подчинен (този случай бързо е закрит, а самият Суровикин след него е изпратен в Чечения като командир на 42-ра гвардейска мотострелкова дивизия). Всичко това обаче не пречи на Суровикин, ползващ се с репутацията на изключително суров командир и жесток човек, непрекъснато да се издига в руската военна йерархия.

През август 2021 г. Суровикин получава звание армейски генерал, най-високото сред действащите в руската армия, в която няма действащи маршали. По това време той ръководи Въздушно-космическите сили вече от три години и половина и става първият общовойскови генерал без опит в авиацията, заел тази длъжност.

През есента на 2017, , когато е назначен за началник на Въздушно-космическите сили, Суровикин командва руската групировка в Сирия. Именно тогава тя претърпява най-чувствителните си загуби, въпреки факта, че генерал Суровикин постоянно се показва по държавните телевизионни канали, уверявайки, че сирийските правителствени сили, подкрепени от руснаците, са постигнали максимален успех на бойното поле. През декември 2017 г. Суровикин получава званието "Златна звезда" лично от Путин именно заради операцията в Сирия.

Once again, Russian brutality links Syria and Ukraine. The new commander of the Ukrainian campaign, Sergey Surovikin, is behind massacres and overseeing Assad's forces using chemical weapons. He is one of the factors that allowed Assad to regain control of a number of areas. pic.twitter.com/mKlfkY9s0c