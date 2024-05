ATACMS удари руски военен полигон. В Москва се хвалят с пленени западни танкове (ВИДЕО)

Става въпрос за село Рогово и село Кубан. Цел е бил руски тренировъчен полигон. По неофициални данни, ударът е взел живота на 100 руски войници. Използвани са касетъчни боеприпаси. Коментар от руското военно министерство по традиция няма, констатира (ВИДЕО и СНИМКИ) руският опозиционен телеграм канал ASTRA:

Интересна новина на този фон - конгресменът-републиканец Джо Уилсън призова на изслушване на американския министър на отбраната Лойд Остин САЩ да пращат повече касетъчни боеприпаси на Украйна - защото Щатите имат много и иначе ще ги утилизират: "Имаме излишъци от касетъчни бомби, които трябва да се унищожат. Знам добър начин как да стане - да ги пратим на Украйна".

На фона на този удар, Святослав Голиков, един от инструкторите на отрядите "Щурм Z" на руската армия (в тях влизат много затворници), публикува поредна позиция за войната. В нея той говори как руското командване масово не се учи от грешките си и че "воюва като във филм на Михалков" - много и много жертви за постигане на незначителни успехи, в принцип "напред на всяка цена". Единствено в направлението на запад от Авдеевка оставиха командирите на терен да решават и се получи, разсъждава Голиков.

В Москва междувременно беше открита "изложба" на пленени западни оръжия в Украйна. Там има американски танк "Ейбрамс", както и германски "Леопард". Специално на германския танк дулото на оръдието беше наведено надолу, за да символизира как се предава.

An exhibition of "trophy equipment of the AFU", which the Russians shot down during the invasion of Ukraine, has been opened on Poklonnaya Hill in Moscow



The exhibition shows M1 Abrams, Leopard 2A6, T-72 tanks.



Earlier also appeared a video showing a Leopard 2 tank being bent… pic.twitter.com/zkdEgrk4NW