Австрия привика руския посланик заради терора с над 50 жертви (ВИДЕО)

"Посланикът на Русия във Виена току-що беше извикан заради вчерашния ужасен ракетен обстрел на село в Харковска област, отнел живота на десетки невинни хора. Нападенията срещу цивилни граждани са военно престъпление. Отговорните лица трябва да бъдат подведени под отговорност", гласи официалното съобщение на МВнР на Австрия.

All that remains of the cafe in the village of Hroza, which was hit by a rocket yesterday pic.twitter.com/uNeJ1Grzw3

"Цивилните граждани не са мишена! При поредната варварска ракетна атака срещу хранителен магазин в Харковска област Русия уби десетки невинни цивилни. Призоваваме за справедливост за това грубо нарушение на международното хуманитарно право, не трябва да има безнаказаност!", се казва още в позицията, публикувана и в Twitter.

Още: Русия изби 10% от жителите на украинско село, дошли на помен (ВИДЕО)

Вчера руснаците обстреляха с ракети магазин и кафене в селото. Сред жертвите има и 6-годишно момиче, както и редица пострадали.

Тази сутрин руските сили продължиха със зверствата, като поразиха жилищни сгради в центъра на Харков, убивайки 10-годишно момче и 69-годишната му баба. Има и поне 23 ранени.

Междувременно стана ясно, че автомобил на снимачния екип на португалския телевизионен канал RTP (Radio e Televisão de Portugal) е бил ударен при сутрешния обстрел на Харков. Според ръководителя на Националния съюз на журналистите на Украйна (НСЖУ) Серхий Томиленко няма пострадали, но един човек от екипа е бил ударен от рамка на прозорец. Съобщава се, че журналистите от RTP са спрели в Харков на път от Киев за село Хроза.

Още: "Мир не се постига на бойното поле": Австрия иска преговори между Русия и Украйна

Night attack on #Kharkiv



Ukrainian Interior Minister Ihor Klymenko has published a photo from Kharkiv, where apartment buildings were hit.



"Kharkiv. Another targeted Russian strike on civilians," he commented on the consequences of the strikes previously reported by local… pic.twitter.com/LbDM6Si5u1