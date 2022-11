Байдън с ултиматум към Путин: Конфликтът завършва с изтеглянето от Украйна (ВИДЕО)

"Не мисля, че конфликтът ще бъде разрешен докато Путин не изведе войските си от Украйна", отбеляза Байдън основното условие, при което отприщената от Русия война може да бъде прекратена. Американският президент направи това изявление по време на кратък брифинг на път за военновъздушната база Андрюс, откъдето ще тръгне на задгранична обиколка.

Междувременно прессекретарят на Путин Дмитрий Песков съобщи на брифинг, че освен, че няма да се яви лично на срещата на Г-20 в Бали, руският президент няма да направи и видеообръщение.

