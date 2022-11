Кадиров: Ще накараме Европа да иска прошка от Русия на колене (ВИДЕО)

Речта му звучеше така:

"Призовавам всички мюсюлмани, кавказци, чеченци, дон - какво седите, дон, стягайте се, дон, създавайте батальони, дон. Аз ще ви снабдявам, обличам, дон, ще ви въоръжавам, дон. Вие сте длъжни да воювате, дон, да отстоявате интересите на нашата държава, дон, на любимия ни пророк, суверенитета ни. Вие кои сте, ако днес не се вдигнете, дон, срещу тези чакали, дон, срещу тези шейтани и сатани, срещу фашизма, дон. Всяка майка, всеки баща, дон, е длъжен да даде своя син, дон, за да отстоява интересите на мюсюлманите, на християните, да защитава обичаите, традициите, религиите, дон. Хей, събудете се, дон, бъдете мюсюлмани, бъдете мъже, дон. Ние просто без оръжие сме длъжни да вземем европейските държави, дон, докато те не застанат на колене и не помолят Русия за прошка, дон."

Накрая, едва държейки очите си отворени, Кадиров завърши, че войната е свещена и копнее да умре в нея заедно със синовете си, а победата, разбира се, му е гарантирана.

Както попита опозиционната беларуска медия NEXTA читателите си: Може ли някой най-после да помогне на Кадиров да изпълни мечтата си?

