Баку арестува бивш министър на Нагорни Карабах, опитал бягство в Армения

Става въпрос за Рубен Варданян. Той е бил задържан на границата, докато се е опитвал да замине за Армения. Карабах е спорна територия именно между двете държави, като в нея живеят над 100 хил. етнически арменци.

#Azerbaijan's State Border Service published a photo of detained ex-Minister of the unrecognized Nagorno-#Karabakh Republic Ruben Vardanyan.



He was detained at the border of Azerbaijan while trying to leave for #Armenia. pic.twitter.com/2UTtVyuuh5