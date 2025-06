"Бащата на драконите" проговори след историческата украинска операция: "Ще унищожим врага навсякъде" (ВИДЕО)

Операция "Паяжина" на украинската Служба за сигурност (СБУ) постави в "шах" и "мат" Русия на 1 юни. Тази сложна и координирана кампания за поразяване на руската стратегическа авиация, планирана година и половина назад във времето, порази десетки самолети, изстрелващи редовно ракети към украинска територия. Според СБУ общо 41 руски стратегически бомбардировача Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 са понесли щети или са унищожени.

Поразени са авиобазите "Оленя" (Мурманска област), "Белая" (Иркутска област), "Дягилево" (Рязанска област), "Украинка" (Амурска област) и "Иваново Север" (Ивановска област): Специална операция за историята: "Бащата на драконите" съсипа стратегическата авиация на Путин (ВИДЕО).

Video footage shows an overview of Russia’s Belaya Air Base in Irkutsk region. The timing of the recording—during or after the reported strike—remains unclear.



Many strategic bombers appear intact, though heavy smoke obscures parts of the base, possibly hiding damaged or… pic.twitter.com/kGmh4oiRxi