Без новогодишни фойерверки в британски град - за да не бъде плашен морж (ВИДЕО)

Според изданието моржът, който получи прякора Тор, е открит в пристанището на 30 декември. Моржът може да е отплавал от Канада, преди това бозайникът е бил забелязан по плажовете на Хемпшир, както и в Нидерландия и Франция.

"По съвет на British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) ние взехме решение да отменим днешните новогодишни фойерверки поради пристигането на морж с прякор Тор на пристанището", каза говорител на градския съвет на Скарбъро. Представителят на съвета добави, че фойерверките могат да причинят дискомфорт на бозайника.

