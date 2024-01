"Билд" уязви руската офанзива в Украйна, смешен руски отговор за Авдеевка (ВИДЕО)

Специално за Купянск и евентуална руска атака от север, през границата, в Харковска област, украинският военен наблюдател Константин Машовец прави разбор какви премествания има в момента на руски части и заключва, че всъщност руснаците се поготвят да спрат евентуална украинска атака в Белгородска област, а не да нахлуват в Украйна – няма достатъчно численост. Анализът идва на фона на призиви на руски пропагандни канали в Телеграм (например "Военкор") как Русия трябва да влезе в Украйна от север и да направи 15 километра буферна зона в Харковска област, за да спре украинските обстрели по Белгород: Русия се готви за голяма офанзива край Харков в следващите седмици?

Казаното за Авдеевка и Купянск обаче не е единственият такъв материал на "Билд" и то в рамките на няколко часа. Втората статия е посветена на украинското предмостие в Кринки, на източния бряг на Днепър – селото се намира на 2 километра от реката и на 30 километра североизточно от град Херсон. Заглавието на този материал е: "Руснаците са в капана на едно предмостие", а основното заключение е, че само с няколкостотин войници Украйна е успяла да ангажира и хване в капан повече руски танкове и бронирани машини на пехотата, отколкото през цялата трета украинска офанзива в Запорожието. Известният руски военен канал "Рибар", който беше създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, снощи специално се наоплаква за Кринки и източния бряг на река Днепър, с лайтмотив как "проблемите остават" - с украинското превъзходство при дроновете и липсата на добра координация и бърза мисъл при руското командване за ефективно ползване на руската артилерия като ключов елемент на всяка щурмова операция срещу украинското предмостие: САЩ провалиха дързък план на Залужни, с който Русия да е на колене: Нова книга

И зад двата материала стои политическият анализатор на "Билд" Юлиян Рьопке. Той използва тежки думи, макар да залага на много консервативни оценки за руските загуби в направленията към Авдеевка и Купянск – 3000-4000 убити руски войници за последните 2-3 месеца. Съвсем различни са оценките на разузнаването в САЩ и то без да се брои по-голямата част от декември 2023 година, при това само в направлението към Авдеевка – тройно повече убити и ранени руски войници там спряно числата, казани от Рьопке: Разсекретени данни разкриха чудовищни руски загуби край Авдеевка

Руски информационен отговор: Като ужилени

Един от известните руски пропагандисти и "военен кореспондент" на Руската държавна телевизионна и радио компания Андрей Руденко отговори в канала си в Телеграм на констатацията на "Билд" за провал дотук на руските усилия при Авдеевка и Купянск. Руденко е категоричен – за малко повече от 2 месеца бил пробит украинският укрепен район на Авдеевка, изграждан 10 години. Руският "журналист" не уточнява кой точно е този район – факт е, че руската армия не е приближила Авдеевка на по-малко от 5 километра откакто тръгна да я атакува и превзема. Според Руденко обаче руските военни били "на прага на Авдеевка", а Зеленски хвърлял украински войници за пушечно месо – многобройни видеа в социалните мрежи показват как руските войници са пушечното месо (ВИДЕО, 18+, НЕ Е ЗА ХОРА СЪС СЛАБИ НЕРВИ).

"Маринка беше превзета, сега нашите момчета се движат към Курахово и това вече е голям център за доставки за Авдеевка. След като се вземе, ще има огромен дефицит за украинската армия (в Авдеевка)", настоява Руденко, според който основната цел била да се унищожи украинският военен потенциал.

Глупостите на Руденко се опровергават от руски източници

(КАРТА) Още вчера сутринта, 9 януари, руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов констатира, че украинците са контраатакували успешно в района на Новомихайловка, югозападно предградие на град Донецк. Всички усилия на руснаците в Маринка бяха насочени именно към сломяване на Новомихайловка – но и Юлиян Рьопке прави същата констатация, на база геолокализирани кадри (КАРТА). Преди известно време украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира, че руснаците атакуват Маринка с цел да изтикат малко украинците назад, за да няма възможност за по-мощни удари по руски логистични линии и да се предпази от бъдеща голяма украинска операция от Угледар към Мариупол, а не толкова да се търси напредък. Сега той е категоричен – боевете в Новомихайловка са много жестоки, изискват сериозен ресурс за атакуващата страна т.е. Русия и скоро руското военно командване ще трябва да вземе решение дали да продължи да атакува все така Новомихайловка или да опита да тръгне към Кухарово: Украински военни разказват от какво имат нужда най-много: Войната вече е на ресурси (ВИДЕО)

Пирон в информационния ковчег на Руденко слага естонският блогър WarTranslated. Интересен начин да унищожаваш военен потенциал (на врага) – като пращаш безкрайно войниците си за пушечно месо. Руденко би трябвало да го съдят за русофобия предвид безкрайно ниската му оценка за живота на руските войници, иронизира блогърът, който цитира и пълната публикация на руския "журналист". На този фон едно от лицата на BBC Стив Розенберг публикува кратко видео с подборка на известни руски вестници и лайтмотив от писаното в тях: "Позитивни репресии (в Русия)":

When you read in your morning paper that “Repressions are inevitable, unavoidable…they are not carried out against the innocent, but against internal enemies” it makes you want to check the date of the newspaper. It sounds very 1930s... #ReadingRussia pic.twitter.com/nx3mB8ZiOi — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 9, 2024

Специално относно ситуацията в Русия, поредно видео показва мизерията в Московска област – липса на парно и жители, греещи се на огън навън, отправящи пореден призив да бъде решен дълго продължаващият проблем: Искат да ни изтрият от лицето на земята: Пореден град в Подмосковието остана без отопление в студа (ВИДЕО)

Residents of the Moscow Region town of Elektrostal are warming themselves by the fire because they still have no heating. They recorded a video in which they shouted "WE ARE FREEZING!" and asked for help from the authorities. pic.twitter.com/kU3V3CsbgJ — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

(КАРТА) Сутрешната сводка на украинския генщаб показва постепенно увеличение на интензивността на бойните действия – за изминалото денонощие са регистрирани 77 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-яростни са боевете при Авдеевка и Новомихайловка – съответно 24 отбити руски пехотни атаки (11 от север и 13 от юг) и 15 отбити руски пехотни атаки, включително към Григоровка (направлението към Кухарово) и Победа. Най-ниска е интензивността на боевете при Бахмут – само 3 руски пехотни атаки при Клещеевка и Андреевка (7-10 километра юг-югозапад от Бахмут). Големи промени обаче няма никъде – личи и от обзора на Семьон Пегов, и от този на "Рибар".

Интересен акцент има в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) - че руските пропагандисти се мъчат да изкарат купуването на 50 000 униформи за служещите в украинската армия жени като сигнал, че ще има масова мобилизация на жени в Украйна. На 23 октомври Украйна обяви, че в армията ѝ служат 43 000 жени, което е 21% повече, отколкото преди войната (2021 година). Става въпрос за жени на всякакви позиции, а не само войници. Припомняме, че руският военен министър Сергей Шойгу изрично заяви, че 1100 руски жени са на предни позиции на фронта в Украйна т.е. говорим за войници, а 39 000 служат в руската армия, но на позиции, които не са военни.

