Близката до Путин губернаторка на Гагаузия се изправя пред съда, заплаха от бомба в залата (ВИДЕО)

Гуцул, която е и секретарка от Централното бюро на забранената политическа партия "Шор" на проруския молдовски олигарх Илан Шор, е обвинена в две деяния за съзнателно приемане на финансиране от организирана престъпна група.

Според доказателствата е установено, че "Евгения Гуцул в периода 2019-2022 г., работейки като секретар в отдел "Мониторинг, планиране и контрол" на бившата политическа партия "Шор" (обявена за противоконституционна с Решение на Конституционния съд №. 10 от 19.06.2023 г. и заличена от Държавния регистър на юридическите лица на 23.01.2024 г.), е участвала активно в системното въвеждане на безотчетни финансови средства в Република Молдова, получени от организирана престъпна група, основно от Руската федерация, като е използвала въздушни и наземни полети (в двете посоки). Тези средства впоследствие са интегрирани в дейността на партията, за да подкрепят нейната дейност на политическата арена на Република Молдова", се казваше в изявлението, разпространено от прокуратурата през април тази година и цитирано от Moldova Live.

Има и друго обвинение срещу Евгения Гуцул - че в съучастие, в периода октомври 2022 г. - ноември 2022 г., е координирала дейността на някои териториални бюра на бившата политическа партия "Шор" в районите на Молдова, като е отговаряла за проверката, потвърждаването на списъците и възнаграждението на участниците в протестите, организирани от формацията на Шор пред държавните институции в Кишинев. Става въпрос за демонстрациите срещу прозападния президент на страната Мая Санду, за които се разбра, че са финансирани от Шор - живеещия в изгнание в Израел молдовски олигарх, близък до Кремъл и санкциониран от САЩ.

Гуцул съзнателно е приела финансиране на политическата партия от организирана престъпна група на обща стойност 42 498 532,40 леи - около 2,2 милиона евро.

Привържениците на Гуцул пристигнаха пред съда, а молдовските медии съобщиха, че преди началото на заседанието е имало два сигнала за предполагаема бомба в сградата, където ще се гледа делото. По-късно се оказа, че тези съобщения са били неверни, предава Jurnal.md.

