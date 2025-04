Стив Уиткоф се опита да убеди Путин да се съгласи да прекрати конфликта при настоящите позиции, но това никога не е достатъчно за Путин, предаде NEXTA. Агенцията цитира анализ на Bloomberg, според който руският президент не се е съгласил и настоява мирното споразумение да включва прехвърлянето на всички територии в Запорожие, Херсон и Донбас, които са все още под украински контрол, на Москва. Преговорите в момента са в задънена улица, която може да бъде разрешена само чрез директен контакт между Путин и Тръмп, според източник на Bloomberg. Още: Първа информация за срещата между Путин и Уиткоф: Има ли резултат? (ВИДЕО)

Доналд Тръмп назначи Уиткоф, човек без дипломатическо обучение или опит в правителството, за свой специален пратеник в Близкия изток. Оттогава неговите отговорности само се увеличиха: Белият дом му възложи да разреши руско-украинския военен конфликт и да ограничи ядрената програма на Иран.

Американският милиардер и инвеститор в недвижими имоти е определян от своите критици като "глупак в чужбина" (препратка към едноименната творба на Марк Твен - бел. прев.), а също и като неопитен и неграмотен дипломат. Феновете му отбелязват, че Стив е "малко надценен в своя опит". Още: "Глупак в чужбина": Кой е човекът на Тръмп, който трябва да уреди мира в Украйна?

В отговор на дискусията, синът на настоящия президент, Доналд Тръмп-младши, каза: "Така наречените "експерти" по външна политика доказаха през последните 20 години чрез грандиозните си провали, че са негодни за тази работа. Стив е роден победител с повече талант, смелост и здрав разум от всичките му критици взети заедно."

