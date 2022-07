Бразилска моделка замина като снайперист в Украйна и загина в Харков (ВИДЕО)

39-годишната Талита е участвала в хуманитарни мисии по целия свят, а преди да отпътува за Украйна е воювала срещу Идил в Ирак.

Тя е била убита миналата седмица, след като ракета е поразила бункера й в Харков. При ракетна атака е загинал и 40-годишният бивш войник от бразилската армия Дъглас Буриго, който се е върнал в бункера, за да намери Талита.

Талита е разказвала за бойния си опит в Ирак в канала си в YouTube, където видеоклипът й за борбата й с ИДИЛ е събрал 32 000 гледания. Във видеото тя показва как се е обучавала за снайперист, когато се е присъединила към въоръжените сили на независим Иракски Кюрдистан. Талита е учила право, работила е като модел и актриса и е участвала в спасяването на животни с различни неправителствени организации.

Близки на Талита разказват, че тя е отговаряла за осигуряването на прикритие срещу настъпващите руски войски. След като оцеляла след атака в украинската столица Киев, Талита е обяснила на семейството си, че не може да говори много, тъй като мобилните телефони се проследяват от руски дронове и ще се им се обажда само, за да им каже, че е добре. За последно е успяла да се свърже със семейството си миналия понеделник след като се е преместила в Харков.

