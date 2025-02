Британски журналист разкри план на Европа за мироопазващ контингент в Украйна

Журналистът Лариса Браун, която е автор, военен кореспондент и анализатор за британското издание The Times, разкри плана на западните съюзници на Киев за създаване на мироопазващ контингент при евентуално сключване на примирие. Тя се позовава на неназовани западни служители, които наричат проекта сили за "успокояване" на Украйна. Разкритието идва след две проведени срещи на няколко евролидери във Франция, организирани от президента Еманюел Макрон, като във втората онлайн се включи и българският премиер: Росен Желязков пред евролидерите: Съдбата на Украйна не може да се решава без нейно участие.

Планът за мироопазващите сили, цитиран от Браун, включва:

Western officials have revealed their plan for a "reassurance" force for Ukraine. It includes:

* Less than 30,000 European-led troops deployed to key cities, ports and critical national infrastructure sites across Ukraine. They will not be in the east.

* Technical monitoring of…