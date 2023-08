Британският премиер: Планът ми за икономиката – работи

Днес стана ясно, че икономиката на Великобритания е нараснала през юни с 0,5 на сто на месечна основа, което е над очакванията на анализаторите. ОЩЕ: Британската икономика надмина очакванията

Сунак определи това като добра новина.

„В началото на годината поставих растежа на икономиката в един от моите основни приоритети и постигаме напредък. Има още работа за вършене, но днешните цифри показват, че планът работи“, смята Сунак.

Припомняме, че Сунак обяви преди месец как ще бори инфлацията във Великобритания след като няколко месеца по-рано тя се понижи на 8,7% за април. ОЩЕ: Сунак: Окуражителна е новината за инфлацията, но все още е висока (ВИДЕО)

