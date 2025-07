Брутален пик на руските военни жертви в Украйна. Пропагандата на Путин плаши САЩ с ядрено оръжие (ОБЗОР - ВИДЕО)

На Русия ще ѝ трябват около 89 години, за да завладее цяла Украйна при сегашния си сравнително ускорен темп на напредване, който варира по време на войната и едва ли ще остане постоянен. Оценката е на британското списание The Economist, което публикува анализ за продължаващата руска лятна офанзива, която според медията е започнала на 1 май. Установено е, че по време на тази кампания Русия е завземала средно по около 15 кв. км на ден до момента - приблизително площта на международното летище в Лос Анджелис, което съвпада и с оценка от месец май 2025 г. на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

The Economist съобщава, че само за малко над два месеца от настъплението си, от май до момента през юли, Русия е загубила рекордните 31 000 войници (убити и толкова тежко ранени, че не могат вече да се сражават, плюс изчезнали и пленени). Това е най-висок брой за такъв период от началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин. Графиката, която изданието публикува, е красноречива - вижда се рязък пик при последните отчетени данни. Те са от достоверни източници с отворен код, разузнавателни оценки и оценки на тенденциите за военна интензивност и териториални промени:

The Economist reports that Russia lost a record 31,000 soldiers in just two months of its offensive, from May to July — the highest figure since the start of the full-scale war.



As of July 9, Russia’s total losses are estimated to range from 900,000 to 1.3 million personnel,… pic.twitter.com/E9uzs7Yt0n — WarTranslated (@wartranslated) July 10, 2025

Към 9 юли общите загуби на Русия се оценяват между 900 000 и 1,3 млн. души личен състав, като между 190 000 и 350 000 от тях са убитите, твърди изданието: 1 000 000 убити и ранени руски войници в Украйна: Украинският генщаб го обяви официално.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио, след среща с руския външен министър Сергей Лавров в Малайзия, заяви, че от януари тази година руската страна е загубила 100 000 войници. "Не ранени - говоря за загинали. А от украинска страна цифрите са по-малко, но все пак са много значителни", заяви топ дипломатът на Щатите, очевидно цитирайки американски разузнавателни данни.

"Войните са загуба на пари и животи", каза Рубио, отразявайки мнението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Since January, Russia has lost 100,000 soldiers killed—not just wounded—according to US Secretary of State Rubio. He noted Ukrainian losses are lower but still substantial. “Wars are a waste of money and lives,” Rubio said, reflecting President Trump’s view. pic.twitter.com/qlZ4xuz1rF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

ISW оценява, че руските сили са завземали общо около 15,8 кв. км на ден през май и юни 2025 г. The Economist пък пише, че на руснаците ще им трябват 89 години, за да завземат останалата част от Украйна с този темп на напредване, и до февруари 2028 г., за да превземат останалата част от Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област, които Русия незаконно анексира. Руският темп на настъпление от 15,8 квадратни километра на ден е необичайно висок в сравнение с този през зимата на 2024-2025 г. и пролетта на 2025 г. и е малко вероятно да остане постоянен. Скоростта на руското напредване в Украйна значително варира по време на войната в зависимост от множество фактори, включително броя на активните руски настъпателни операции в различни сектори на фронта, времето от годината и свързаните с него метеорологични и теренни условия, както и съответните нива на личния състав и материалните запаси на руските и украинските сили.

Едно обаче е ясно - Русия продължава да изразходва зашеметяващо много човешки ресурси за несъразмерно малки печалби на фронта. Силите на Путин са спечелили около 0,038 квадратни километра територия в замяна на убит войник от юли 2024 г. насам, показват данните на британското издание.

Заместник-ръководителят на украинската президентска канцелария Павло Палиса по-рано заяви, че към 4 юни Русия е претърпяла около 167 убити и тежко ранени в бой за квадратен километър настъпление. Руските сили вероятно ще продължат да "горят" личен състав в продължаващите летни офанзивни операции, които имат за цел да завземат останалата част от Луганска и Донецка област и да се осъществи напредък в Днепропетровска и Сумска област, отчита ISW.

На този фон - кадри от украинската армия показват как самолет МиГ-29 на украинските военновъздушни сили нанася прецизен удар с две управляеми бомби AASM HAMMER по руско военно поделение в Олексиевка, Сумска област:

A Ukrainian Air Force MiG-29 carried out a precision strike using two AASM HAMMER guided bombs on a Russian troop concentration in Oleksiivka, Sumy region. pic.twitter.com/C8sP69IveC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

Отделно се появи видео, което показва как нов ударен безпилотен самолет с изкуствен интелект, разработен от Украйна, успешно атакува руски обекти в Донецка област. Дронът унищожава две системи за противовъздушна отбрана „Бук“, една система „Стрела“ и бъги:

A new AI-powered strike UAV developed by Ukraine successfully targeted Russian assets in the Donetsk region. The drone destroyed two Buk air defense systems, one Strela system, and a buggy. pic.twitter.com/OTFrvWaytC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

Соловьов заплаши Тръмп и Америка с ядрено оръжие

Докато продължават опитите на Тръмп за уреждане на мир в Украйна, които към момента са безуспешни, руският пропагандист Владимир Соловьов вече заплашва американския президент и Америка. Най-силното оръжие в пропагандната машина на Путин заяви в ефир: „Ще изтрием САЩ от картата и ще ги удавим в радиоактивно цунами“.

Подводният дрон "Посейдон", който може да носи ядрена бойна глава с голяма мощност, щял да атакува Щатите от двата бряга - Атлантическия и Тихия океан, а радиоактивното цунами щяло да образува проток, кръстен на "другаря Сталин", заяви Соловьов в поредната си заплаха към Запада. Според него Тръмп трябвало да осъзнае, че руските оръжия са толкова мощни, че нито една система за ПВО не можела да ги спре - нито "Златен купол", нито "Железен купол", нито "Л**нян купол". "Сериозно ли смята, че като изпрати балистични ракети, видими за нас, чрез бомбардировачите B-2, ние просто ще седим и ще гледаме? Не, ще ви затрием от лицето на Земята", заплаши пропагандистът.

Russian propagandist Solovyov is now threatening even Trump, claiming “We’ll wipe the US off the map and drown it in a radioactive tsunami.” Another absurd outburst from a Kremlin mouthpiece, detached from reality but not without consequences.



🤡 pic.twitter.com/Rx7zjgYGSH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

Европа и Украйна с ясен сигнал срещу Путин

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че скоро не се предвижда нов кръг от преговори между Украйна и Русия след серията от две дискусии през май и юни в Истанбул. Причината - договорената размяна на военнопленници все още не е завършена напълно.

"Our intelligence and that of our partners have information that Putin will try to prolong the war." — Zelensky. pic.twitter.com/wwtrzjh5CD — WarTranslated (@wartranslated) July 10, 2025

Отделно от това Зеленски каза, че украинското разузнаване и партньорските служби оценяват, че Путин иска да продължи войната. Той няма намерение да спре огъня и е "пристрастен" към войната и убийствата, добави украинският президент. Затова трябва да има строги санкции срещу Руската федерация и подсилване на противовъздушната отбрана на Киев, заяви той, след като стана ясно, че германският канцлер Фридрих Мерц преговаря с Тръмп за закупуване на Patriot за Украйна.

Zelensky discussed the 18th sanctions package against Russia with António Costa and Ursula von der Leyen, stressing the need to increase pressure on Moscow. He thanked EU leaders for their support at the Ukraine Recovery Conference and a new €2 billion aid package. pic.twitter.com/QbI9lS8jXG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

"Имам съобщение за президента Путин. И то е много ясно. Няма да се предадем", обяви Мерц по време на Конференцията за възстановяване на Украйна в Рим. Мерц се обърна и към Тръмп да не изоставя той Европа в ключов момент: Нов план "Маршал": Съюзниците с мащабен фонд за възстановяване на Украйна, но той е капка в морето (ВИДЕО).

💥 German Chancellor Friedrich Merz:



"I have a message for President Putin.



And it’s quite simple.



We will not surrender." pic.twitter.com/z9l7KzMGZr — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2025

🇺🇦🤝🇩🇪 Zelensky meets Merz, who pledges to help Ukraine with Patriot systems



Together with the Chancellor, they discussed the battlefield situation, cooperation with partners, and Ukraine’s path to EU integration.



💬 "Germany is a country with the influence and authority to… pic.twitter.com/Ya6dqizKIx — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2025

Украинският премиер Денис Шмигал пък съобщи, че Украйна е получила още 1 милиард евро от печалбите от замразените руски активи - по кредитната линия на Г-7 от общо 50 милиарда долара. Общо от началото на годината страната вече има преведени 18,5 милиарда долара - те отиват за "бързо възстановяване", посочи украинският министър-председател.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Отново повишение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 10 юли е имало 214 бойни сблъсъка, което е с 13 повече от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 11 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5539 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 420 нагоре. Руската армия е използвала 3822 FPV дрона "камикадзе", което е с 215 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 59 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 30 атаки. Иначе на второ място по най-голям брой сражения е Лиманското направление с 32 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 21 сблъсъка, в Северското направление – 12, а в Приднепровското – 11 неуспешни, твърди украинският генщаб.

Руснаците са напреднали в Харковска област - североизточно от Борисовска Андреевка. Това е южно от Купянск и североизточно от Борова, на река Оскол, където руснаците опитват да разширят плацдарма си.

Потвърден напредък има и по протежение на магистралата Т-0504 Покровск-Константиновка, северно от Яблуновка. Това е северозападно от Торецк. В централната част на Яблуновка и на юг се водят тежки сражения, пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Руснаците продължават с активните сражения и на административната граница на Донецка с Днепропетровска област - има потвърден напредък източно от Воскресенка, т.е. югозападно от Новопавловка. Успехи на руснаците имало и при Мирно в същия сектор от фронта, твърди "Два майора". Според него пък в Запорожка област - Ореховското направление - почти било превзето село Камянско. Твърденията му са разпространени от няколко други канала, включително пропагандния "Рибар".

"Логистичните проблеми постепенно започват да се появяват и в посока Покровск. Преди това същата ситуация се наблюдаваше в направленията Курск, Вовчанск и Константиновка", пише междувременно украинският лейтенант "Алекс", поддържащ канала "Офицер+". "Пренасищането с FPV дронове създава нови условия за война". Според него руснаците активно увеличават предимството си в това отношение, като "овладяха оптиката по-рано", а украинците вече били "догонващи".

Логистиката в посока към Суми е наистина застрашена поради развитието и модернизацията на руските ударни безпилотни летателни апарати, пише за друго ключово направление украинският оператор на дронове Станислав Бунятов от батальона "Айдар". "Имаме и положителни развития - на някои от бригадите им омръзна да чакат нещо от висшето ръководство и започнаха сами да издигат мрежи над пътищата. Те не са приятелски настроени към медиите, не са приятелски настроени към пиара, но имат командири, които разбират: ако те не се погрижат за логистиката и живота на хората си, никой няма да го направи. Момчетата работят като пчелички по цял ден - изпитвам уважение към тях", добавя той.

Атаките с дронове между Украйна и Русия не спряха за поредна нощ - вижте най-важните акценти:

След това се появи информация, че руски безпилотен самолет е поразил териториален офис за набиране на военнослужещи в Одеса - местни съобщения. Нападението е извършено посред бял ден, а в града все още се чуват експлозии, съобщават местни канали. Все още няма официално потвърждение, но се съобщава, че службите за спешна помощ са на мястото на инцидента.

🚨 Russian drone hits military enlistment office in Odesa — local reports



A Shahed drone has struck a Territorial Recruitment Center (TRC) in Odesa, according to local sources. The attack occurred in broad daylight, and explosions are still being heard in the city.



📍 There is… pic.twitter.com/1GrN3Rxnnj — NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2025

Центровете за записване на военни стават все по-често мишена на руски безпилотни удари през последните седмици, което показва целенасочени усилия за нарушаване на мобилизационната система на Украйна: Нов вид страх: Руска стратегия за спиране на мобилизацията в Украйна – ще сработи ли? (ОБЗОР - ВИДЕО).