Буданов: Русия спира в края на 2025 г., защото няма сили. Данни за украинските оръжия (ВИДЕО)

Войната в Украйна може да приключи през 2025 година, тъй като Русия се нуждае от пауза поради липса на сили и големи финансови разходи. Това заяви ръководителят на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна) генерал Кирило Буданов. "Видях стратегическото им планиране до 2045 година - според него, ако няма изход от войната до 2026 година, тогава през следващите години Руската федерация ще загуби шансовете си да стане суперсила", добави той.

Буданов счита и, че САЩ няма да спрат доставките на оръжие за Украйна, което е вече договорено и за което има поет ангажимент от Вашингтон, със сключени договори.

The war could end in 2025 as Russia needs a pause due to lack of forces and high financial costs, – GUR chief Budanov said.



"I have seen their strategic planning until 2045: if it does not get out of the conflict by 2026, then in the coming years it will lose its chances of… pic.twitter.com/39WnbbHJLW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025

Зеленски и Буданов - основна руска цел

Заместникът на Буданов, Василий Малюк, разказа на "Форум Украйна. 2025 година", че през последните 3 години ГУР е разбило 102 руски шпионски мрежи. Сред тях е имало и мрежи с много високи цели, включително такава, която е искала да убие Зеленски. Планът е бил елиминацията на украинския президент да стане по Великден, 2024 година, когато руският диктатор Владимир Путин за пореден път встъпи в длъжност начело на Руската федерация, според поредните нагласени и без опозиция избори. Имало е опит за убийството на Буданов, добави Малюк:

The head of the Security Service of Ukraine, Malyuk, said that 102 enemy agent networks had been exposed over the past three years. Russian intelligence services planned to assassinate intelligence chief Budanov on Easter before Putin's inauguration, as well as to assassinate… pic.twitter.com/L4S3gmAH4T — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2025

Украинският военнопромишлен комплекс работи

Зеленски заяви, че през 2024 година Украйна е произвела 154 артилерийски системи, като твърди, че всички страни в НАТО не са постигнали такова нещо. През 2024 година 40% от оръжието на фронта е украинско, 30% - европейски, 30% - американско, обобщи украинският президент относно военните способности на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски увери, че бойният дух на украинската армия е висок и обърна внимание, че украинският военнопромишлен комплекс работи и произвежда далекобойни оръжия. Той даде за пример "Паляниця", "Пекло" и "Рута" - готвим балистични ракети, добави Зеленски: Страховитото ново украинско оръжие "Паляниця" за първи път бе използвано срещу руснаците (ВИДЕО)

❗️ Ukraine is developing new long-range weapons, already striking 1,700 km into Russia, – Commander in Chief Syrskyi said.



"Despite Moscow's failed attempts to seize Ukraine, tough battles lie ahead, and our task is to keep hitting the enemy," he added. pic.twitter.com/aFXtKuAi2S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025

Същевременно Буданов каза, че очаква на третата годишнина от войната Русия да огранизира масиран въздушен обстрел със стратегически бомбардировачи. Утре в Киев се очакват 13 западни лидери, още 24 ще се включат по видеоконферентна връзка - сред очакваните на живо е канадският премиер Джъстин Трюдо. Какво стана през изминалата нощ - пример от родния град на Зеленски Кривой Рог и срината църква, там загина човек: Украйна: Оръжие за 20 млрд. евро и редкоземни богатства - нови завои. 267 руски дрона в атака (ОБЗОР - ВИДЕО)

❗️ "Bombers are fully loaded with missiles," - GUR chief Kyrylo Budanov comments on a potential massive Russian missile attack on February 24. pic.twitter.com/2YYM3mlebT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025

Russia destroyed a church in Kryvyi Rih: restoration is impossible, says the city mayor. One person was killed, 5 others injured after a ballistic missile attack. Buildings and infrastructure were damaged, recovery efforts are ongoing. pic.twitter.com/REoPEYERjo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025

Говорителят и друг от заместниците на Буданов Андрий Юсов коментира, че севернокорейският военен контингент в Курск е понесъл значителни загуби, но няма причина да се смята, че ще бъде изтеглен скоро от фронта - даже има данни за нови 2000 севернокорейски войници, пратени в Русия. Северна Корея помага на режима на Путин особено с артилерийски снаряди и ракети за системи за залпов огън, добави той, след като Буданов каза, че 50% от руските артилерийски нужди за фронта вече се покриват от режима на Ким Чен Ун:

North Korean troops have suffered heavy losses, but Russia will continue to use them in the war, says Ukraine's military intelligence.



"Due to significant losses, rotation measures have reduced their combat intensity, but there's no reason to believe they will stop being used,"… pic.twitter.com/4jTYgUGYlT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2025