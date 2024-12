Руснаците ги чака "АД": Украйна започна серийно производство на единствените по рода си дронове-ракети "Пекло" (СНИМКИ)

Украйна започна серийно производство на дроновете-ракети "Пекло", което в превод от украински означава "ад". Първата партида бе предадена тържествено на украинските сили за отбрана на 6 декември в присъствието на президента Володимир Зеленски и главнокомандващия Олександър Сирски.

Безпилотната ракета развива скорост до 700 км/ч, а обсегът на полета й е 700 км. Тя се произвежда от украинския оръжеен концерн "Укроборонпром".

По време на представянето на оръжията не бяха оповестени други техни технически характеристики, както и каква бройка е прехвърлена на военните, от съображения за сигурност. По-рано обаче Зеленски отбеляза, че става дума за принципно нов тип оръжие.

🔥💥 "Hell" for the Russians: President Zelensky unveils the new "Hell" drone-missile, already confirmed in combat. "The first batch has been delivered to our Defense Forces. Next task: scale up production and deployment," Zelensky stated. https://t.co/qVTw04Ifrz pic.twitter.com/aU1USA5bY4