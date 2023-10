Бум-бум още на руско ГКПП: Украйна унищожава руска военна техника (ВИДЕО)

Поредния – точен удар с дрон срещу руски военен камион. Ударът обаче е направен не къде да е, а далеч в руска територия – на границата между Курска и Орловска област, в граничния пункт при Крупец. Не за пръв път това ГКПП попада под украински обстрел, но този път резултатът е впечатляващ – руски военен камион избухва в пламъци след като се намира на покрита стоянка, докато явно минава проверка, за да продължи по пътя си.

Операцията е дело на 72-ри батальон, част от 101-ва бригада на украинската териториална отбрана.

