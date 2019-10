Бурята удари Франция, Испания се бори с наводненията (ВИДЕО)

Бурята удари Франция. Данни за пострадали хора от наводненията за момента няма, щетите са основно материални.

#France #Weather #Latest The Mediterranean coast under orange alert as strong torrential rain floods several neighborhoods in #Marseille https://t.co/ISDboHDP3y

— José Miguel Sardo (@jmsardo) October 23, 2019

Severe torrential rain throughout the Catalonia region in #Spain has caused heavy flooding, forcing several roads to close. #floods pic.twitter.com/wNSnb6f9jI — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) October 24, 2019

За броени часове във френския департамент Еро са регистрирани количества дъжд, които обичайно падат за два месеца.Заради наводнения са спрени високоскоростните влакове между Франция и Барселона. Повредена е и железопътната линия между Монпелие и Тулуза и движението по нея ще бъде спряно до 4 ноември.В района на Монпелие са евакуирани 1000 души. Френските синоптици предупреждават, че лошото време може да се задържи още няколко дни и дъждовете да предизвикат още по-голямо бедствие.В Испания времето остава нестабилно. Районът около Каталуния е най-пострадал. До момента при наводненията около Барселона се съобщава за едни загинал и двама безследно изчезнали Това е второто водно бедствие, с което трябва да се справи североизточна Испания в рамките на два месеца. Дъждовете в Каталуния биха 50-годишен рекорд със своята интензивност. В момена валежите в страната се успокояват, властите и гражданите започват борбата си с последствията.