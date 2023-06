България и още 31 страни се включиха в делото на Украйна срещу Русия за геноцид в съда на ООН

26 държави членки на ЕС, с изключение на Унгария, се включиха към иска на Киев на етапа на предварителните възражения. Към делото се присъединиха още Австралия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Лихтенщайн и Обединеното кралство, става ясно от официалния документ на съда, публикуван на 9 юни. Това е най-големият брой държави, които се включват към дело на друга нация, в историята на съда.

Съдът на ООН обаче единодушно отхвърли искането на САЩ да се присъединят към иска на Украйна срещу Русия на този етап.

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд за незаконно депортиране на украински деца, хвалеше Международния съд на ООН като гарант за правосъдие.

