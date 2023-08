Да не би светът да е решил да даде на Русия цялото Черно море?

Русия разпространи и видео, на което се виждат руските войници на кораба, хеликоптерът във въздуха, както и част от турския екипаж, принуден да седи на палубата, явно докато тече проверката. Едва след тези действия руснаците (пак според съобщението на руското военно министерство) позволяват на кораба да продължи курса си.

Министерството на външните работи на Украйна вече реагира като обвини Москва в нарушаване на международното право: „Руският флот грубо наруши Устава на ООН, Конвенцията на ООН по морско право и други норми на международното право". Михаил Подоляк, един от ключовите съветници на президента Володимир Зеленски, нарече случая "пиратство" и престъпление срещу цивилни кораби на трета страна в териториалните води на други държави.

