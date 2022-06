Дания се включи в общата отбрана на ЕС след исторически референдум

"Когато на нашия континент отново има война, не можете да бъдете неутрални. Тази вечер Дания изпрати много, много важен сигнал на Путин и на нашите съюзници", заяви министър-председателят Мете Фредериксен в реч след излизането на резултатите от екзитпола.

През последните 30 години Копенхаген не участваше в общата отбранителна политика на ЕС. Страната договори изключение в членството си в блока, което ѝ позволява да не участва във военните мисии и отбраната на съюза.

Дания е членка на НАТО, а сега участието ѝ в общата отбранителна политика на ЕС ще ѝ позволи да се присъедини във военните операции на блока. Представители на Дания вече ще участват в обсъжданията и вземането на решения за отбраната на ЕС.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в Twitter, че приветства "силното послание за ангажираност към нашата обща сигурност, изпратено от датския народ". Тя добави, че както Дания, така и ЕС ще спечелят от това решение.

