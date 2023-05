Допълзяха до Бахмут: Проруски сепаратисти считат града за пирова победа (ВИДЕО)

Стрелков отделя цели две публикации в канала си в Телеграм на Бахмут – ТУК и ТУК! Цялостният тон на обявеното от Русия "освобождаване" Гиркин вижда като пропаганда, за която са похарчени такива ресурси, че сега руската армия е изтощена. Съответно, бившият силов министър на ДНР припомня какво се случи през есента на 2022 година с украинските контраофанзиви в Харковска и Херсонска област и очаква повторение на случилото се и сега. Той стига доста далеч в анализа си, като вярва, че е възможно украинците да ударят през различни направления – дори през Бахмут, защото руските сили са отслабени от продължилата почти 10 месеца операция за превземането на града (преведен и на английски текст).

Показателно за ситуацията е и какво казва в Телеграм Александър Ходаковски, командир на батальона "Восток", част от милициите на ДНР, както и зам.-ръководител на "Росгвардия" в ДНР – че не е направена премерена оценка на все по-ограничения руски атакуващ потенциал и в Бахмут не са изградени необходимите отбранителни позиции. Гиркин пък директно говори как "Вагнер" допълзели до административната граница на Бахмут и веднага спрели, защото са толкова изтощени и с такива големи загуби, че не могат да направят и крачка напред. За отбелязване е, че Гиркин и Ходаковски се мразят и публично се критикуват.

Прав ли е Гиркин? Със сигурност само времето ще покаже, но има доста индикации, които подкрепят думите му.

Една от най-интересните е изчисление какво струва на Русия превземането на Бахмут, ако приемем, че градът е наистина превзет (дали е така в смисъл на установяване на контрол, вижте по-долу в текста). За 42 квадратни километра площ, тоест 0,00024% от територията на Украйна, са дадени 100 000 души жертви (убити, ранени и изчезнали в битка) от Русия според думи на американския президент Джо Байдън. Това е 0,077% от руското население – с други думи, за завладяване на цяла Украйна Русия ще трябва да жертва около 1 000 000 000 души.

В подкрепа на това какво струва на Русия операцията за Бахмут и каква каша е там излезе ново видео. Жените на мобилизирани руснаци молят издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за помощ. Защо – защото от 500 мобилизирани живи към момента на заснемането на видеото били 130. Всички те се бият при Бахмут. Описанието как се бият обаче е по-интересно – извън вече многократно повтаряни твърдения за липса на адекватно оръжие, подкрепа от артилерия и некадърни командване, има и твърдение, че отделна бригада с име "Ветерани" всъщност купила въпросните мъже да се бият – по 25 000 рубли на човек. Съответно, мобилизираните буквално биват ползвани като роби и постоянно пращани в атака:

Russian women appeal to Putin for assistance with their mobilised men - in this new video, women say their men were commanded by a Separate Sabotage Assault Brigade "Veterany" [Veterans], who sent them into meat assaults in Bakhmut, which saw only 130 men survive out of 500. Two… pic.twitter.com/SGj0W10Ilw — Dmitri (@wartranslated) May 21, 2023

Що се отнася до фактическата ситуация в Бахмут към момента, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на следното – руснаците са навсякъде в Бахмут, само че украинците контролират двете най-важни пътни артерии, които водят от запад към града и така ефективно блокират всякаква мисъл за руски напредък към следваща цел в Донецка област. Става въпрос за пътища Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут, който минава през Ивановско и Пътя на живота (О0506) през Хромово към Часов Яр.

Сирски край Бахмут: Контролираме покрайнините, важността на защитата на града остава (ВИДЕО)

Какво значи това – за да удържат Бахмут предвид украинския натиск по фланговете на града и овладяването на позиции на висок терен, руснаците ще трябва да отделят още ресурси и да докарат още подкрепления, но това ще стане за сметка на други направления по фронта. Засега те не могат да си върнат загубените по фланговете позиции – в сутрешната украинска сводка има информация за спрени руски пехотни атаки към Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Григоровка (11-12 километра северозападно от Бахмут). А Трета украинска щурмова бригада докладва в Телеграм за нов свой пробив на 20 май – 700 метра напред, в диаметър от 1750 метра.

Штурмовики 3 Штурмової роти, 1 ШБ 3 ОШБр продовжують нищити окупантів та звільняти наші території.🔥🔥🔥💪💪💪 pic.twitter.com/7gg9Yw3wRt — UA_StratCom (@StratCom_AFU) May 21, 2023

На този фон има определено приповдигнат тон сред руснаците – свързваният с финансиране от Евгений Пригожин телеграм канал "Рибар" говори как украинците били изтласкани от Бахмут на нови отбранителни позиции, а руският пропагандист Семьон Пегов изброява какви руски артилерийски обстрели имало по позиции по фланговете при Бахмут. Тонът на руското военно министерство в дневния му обзор е същият, с едно голямо изключение – че бил взривен мост, водещ от Ивановско (Красное), по който идвали украински подкрепления. Това е показателно каква е картината – превземането на Бахмут не означава руски контрол.

#Bakhmut today. Soldiers of the Forces for Special Operations of #Ukraine set out on a combat mission through the shattered but unconquered city. pic.twitter.com/0W1MbKAelq — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2023

Тепърва изглежда ще има проблеми и от страна на Пригожин и ЧВК Вагнер за Бахмут – той обяви в Телеграм превземането на града като свой и на наемниците му успех и не пропусна да каже как десантчиците-парашутисти от руската редовна армия нямали никаква заслуга, а и никой от руското военно министерство не дошъл в Бахмут.

"Не мога да споделям с вас тактическите ни планове, но разбираме, че ни трябва още малко, за да победим. Армията изпълнява много важни задачи, те са в Бахмут и градът не е превзет от Руската федерация – няма две мнения", коментира украинският президент Володимир Зеленски в Хирошима, където беше на срещата на Г-7.

И докато Бахмут приковава (медийното) внимание, войната в Украйна продължава на много други места. Долните видеа показват украински удари в Донецка област, както и в Херсон - по използвани от руснаците логистични точки и руски оръжейни складове.

Зеленски: Бахмут е само в сърцата ни, там не остана нищо

Something is on fire near the Russian controlled railway station in Donetsk city. pic.twitter.com/84lhTRs5p5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2023

Ukraine has hit an ammunition storage near Mospyne airfield in Russian controlled Donetsk region. pic.twitter.com/zPlSte237C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2023