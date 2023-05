Путин поздрави "Вагнер" с "освобождаването" на Бахмут, руското военно министерство потвърди

„Владимир Путин поздравява десантно-щурмовите войски на "Вагнер", както и всички военнослужещи от частите на Въоръжените сили на Руската федерация, които им предоставиха необходимата подкрепа и флангово прикритие, със завършването на операцията по освобождаването на Артьомовск“, се казва в съобщението.

От Кремъл допълват, че всички отличили се ще получат държавни награди.

По-рано от руското военно министерство също потвърдиха, че градът е "освободен" в резултат на настъпателните действия на "Вагнер" с подкрепата на артилерията и авиацията на Южната група руски войски.

Припомняме, че руското командване съобщаваше периодично, че е установило контрол над Бахмут още от октомври 2022 г.

Since October 2022, #Russian media outlets claim that #Ukrainian forces are retreating from #Bakhmut. pic.twitter.com/cWZHEKYiB1