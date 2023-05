Зеленски: Бахмут е само в сърцата ни, там не остана нищо

"Трябва да разберете, че там вече няма нищо. Те (руснаците – бел. ред.) унищожиха всичко. Сега Бахмут е само в сърцата ни, там няма нищо."

По-късно прессекретарят на Зеленски Сергей Никифоров обясни, че Зеленски отрича загубата на Бахмут. Според Никифоров, президентът е бил попитан, че "руснаците казват, че са превзели Бахмут", на което Зеленски е отговорил: "Мисля, че не".

Издирваният от Трибунала в Хага руски президент Владимир Путин и руското военно министерство излязоха с изявления, че Бахмут (наричан от руснаците Артьомовск) е превзет от руските сили, като Путин специално поздрави частната военна компания "Вагнер", чиито сили основно бяха хвърлени там от лятото на 2022 г. - почти 10 месеца. ОЩЕ: Путин поздрави "Вагнер" с "освобождаването" на Бахмут, руското военно министерство потвърди

Прави впечатление обаче, че самият Евгений Пригожин, собственикът на "Вагнер", обяви, че от 25 май изтегля наемниците си от града и го оставя на редовната руска армия вместо логично да обяви, че след превземането на града, продължава напред.

Любопитен момент е, че един от най-четените руски телеграм канали за войната "Рибар" написа следното: "Ключовото събитие на днешния ден беше завършването на Бахмутската епопея: девет месеца и половина по-късно градът беше освободен от украинските сили. Въпреки това падането на Бахмут може да се превърне в катализатор за началото на дългоочакваната офанзива на Въоръжените сили на Украйна." Това мрачно предупреждение, което отправя каналът, говори красноречиво за ситуацията, която съвсем не е радостна за руснаците. Дори обявяването от страна на Русия, че градът е "превзет", на практика няма да означава "овладяване". Причината е, че украинците успяха да си върнат позиции на север и на юг от града, по фланговете му. Съответно, растат страховете, че е възможно руските сили в самия град да бъдат подложени на украински флангови атаки и да бъдат заклещени от две страни. ОЩЕ: Ендшпилът в Бахмут изглежда идва скоро (ВИДЕО)

🎥Soldiers of 3rd Company, 1st Assault Battalion of 3rd Assault Brigade storming Russian positions in the direction of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/PfwwYBX0Hk