Сирски край Бахмут: Контролираме покрайнините, важността на защитата на града остава (ВИДЕО)

Зеленски: Бахмут е само в сърцата ни, там не остана нищо

„Въпреки факта, че сега контролираме покрайнините на града, важността на защитата му остава. В бъдеще това ще ни даде възможности за влизане в Бахмут при промяна на оперативната обстановка на фронта“, добави той.

Syrsky visited our soldiers and commanders in the advanced Bakhmut direction 🇺🇦



"I thanked the soldiers of 3 oshbr, 5 oshbr, 30 ombr, 56 ombr, 93 ombr, who destroy the enemy every day. The defense forces continue offensive operations on the flanks near Bakhmut." pic.twitter.com/f9A1PJZ0xy