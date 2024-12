Украински камикадзе-дрон е успял да порази усъвършенствана севернокорейска бойна машина за противотанкови управляеми ракети (ATGM). Това вероятно е станало в Курска или Белгородска област.

Операцията е извършена от Трета щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна. Бригадата се роди от полка "Азов" - войниците в нея са неизменна част от украинските сухопътни сили, там влизат само професионални военни.

Севернокорейската машина е Bulsae-4. Най-общо казано това е противотанково оръжие с голям обсег, способно да унищожава бронирани цели на разстояние до 25 километра (15,5 мили). Bulsae-4 е монтирана на колесна бронирана машина M-2010 6×6. Системата също така използва електрооптичен мерник, позволяващ прецизни удари дори извън линията на видимост: Нова заплаха: С артилерията от Северна Корея Русия вече ще може да достигне до Харков

The Bulsae-4, a modern North Korean long-range self-propelled anti-tank missile system, was destroyed by an FPV drone. The video showcases the work of the "Vitrolom" crew on the Kharkiv front.