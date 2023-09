Един след друг: 5 руски ракетни комплекса "Бук" са в пламъци след среща с HIMARS (ВИДЕО)

Операцията е станала факт с помощта на разузнавателни данни, които са придобити с дронове "Акула" - те са украинска разработка, специално предназначена да насочва артилерийски огън. Дроновете могат да летят на разстояние до 80 километра и в продължение на до 4 часа.

Какво е станало със системите "Бук", след като са били локализирани - наред е HIMARS. Според сводката на украинския генщаб само за 7 септември са унищожени 31 руски артилерийски системи:

Footage of the destruction and damage of five #Russian Buk SAMs on the #Zaporizhzhya direction.



Reconnaissance was carried out with the help of Shark drones, after which the complexes were hit with HIMARS missiles. pic.twitter.com/clrmh4S5Oc