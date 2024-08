Ефектът от F-16 в Украйна: Анализ на The Economist (ВИДЕО)

От самото начало на войната в Украйна през февруари 2022 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски пледира на Киев да бъдат предоставени изтребители F-16. Първите 10 (от обещани общо 79) пристигнаха в Украйна в последния ден на юли, година след като администрацията на американския президент Джо Байдън най-накрая неохотно даде зелена светлина на своите по-решителни европейски съюзници да ги изпратят. До края на 2024 г. за Украйна ще летят поне 20 американски изтребителя. Останалите, обещани от така наречената "коалиция F-16", водена от Дания и Нидерландия, ще пристигнат на партиди през 2025 г.

Бившият командващ на американските сили в Европа Бен Ходжис е много разочарован от това колко време е отнело да бъдат доставени самолетите в Украйна. Според него една от причините за забавянето на достатъчно F-16, за да се обърне хода на войната, е "за съжаление" липсата на възможности за обучение на повече украински пилоти, следствие от "политическо решение на администрацията". Езиковите затруднения също оказаха влияние. Украйна има отлични калени в боеве пилоти. Но F-16, дори тези сравнително стари самолети, се различават значително от съветските МиГ-29 и Су-27, с които са свикнали, и са много по-сложни.

Друг фактор е времето за създаване на необходимата инфраструктура. Американският изтребител е по-взискателен към поддръжката от руските си аналози. Наземните инженери се нуждаят от същото обучение като пилотите, въпреки че западни граждански експерти почти сигурно ще работят директно на украинска територия. Някои от ремонтите и поддръжката може да се извършват в съседните страни от НАТО Полша и Румъния, което със сигурност ще разгневи Русия.

Още: Заради дроновете: САЩ трябва да се учат от Украйна да воюват

Пристигащите самолети ще бъдат приоритетна цел за руснаците, казва бившият началник на щаба на германското министерство на отбраната Нико Ланге. Ето защо те се разполагат в тайни места, в разпръснати бази с подземни или укрепени убежища и то заедно с примамки. Но подобно разпръскване усложнява логистиката: необходими са повече персонал и повече резервни части.

NATO has released a video of Ukrainian pilots training by Danish instructors on F-16 fighter jets.pic.twitter.com/jyT1Fp8UKx