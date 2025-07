Най-възрастният голмайстор, който наказваше световните грандове от пейката на Мондиал 1990

344 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Роже Мила е живял необикновен живот. Толкова необикновен, че през 1966 г. е сменил фамилията си, за да стане по-известен в Африка. Пет години по-рано, на едва 14-годишна възраст, започва футболната му кариера. Репутацията му на африканския континент, където вече е известен с новото си фамилно име "Мила" (иначе се казва Милър), му позволява да представлява Камерун на световните първенства през 1982, 1990 и 1994 г. Той се превръща в един от най-важните играчи на континента благодарение на запомнящите се изяви по време на Мондиал 1990. Днес тези, които са наблюдавали Мила в действие, го свързват с безупречната му техника и изящество под напрежение. Но ето как кариерата му се разви от смяна на фамилия, за да стане по-известен, до един от най-разпознаваемите "непобедими лъвове".

Уменията и въображението на младия Мила привличат вниманието на клуба Еклер от Дуала през 1965 г. По-късно той преминава в градския съперник "леопардите", с които печели първата си титла през 1972 г. След като се премества в Тонер от родния му град, той има страхотна година през 1975 г., като отбелязва победния гол във финала за Купата на Камерун и играе водеща роля в победната кампания на клуба в първото издание на Купата на носителите на купи в Африка. Междувременно Мила се превръща в неизменна част от националния отбор на Камерун. Той е голмайстор в двете победи на Камерун в Купата на африканските нации през 1984 и 1988 г. Играе на Световното първенство през 1982 г., когато Камерун печели международно уважение след отлично представяне в турнира.

Добрите му изяви му печелят трансфер във Франция. Той подписва с Валенсиен, след което играе за отборите на Монако, Бастия, Сент-Етиен и Монпелие. Печели две купи на Франция по врема на 13-годишния си престой в стрната. През 1990 година той решава да сложи край на кариерата си след един сезон в Сен-Пиер в Реюнион, точно преди началото на Световното първенство по футбол.

На 38 години обаче не беше моментът да каже "не" на спорта, който обичаше. Той извади от праха наскоро окачените си бутонки, след като получи телефонно обаждане от президента на страната си. Това беше достатъчно, за да подтикне наскоро пенсиониралия се Мила да пътува с националния си отбор до Италия и да стане лидер на страната си на световното първенство. В резултат на това той постави черешката на тортата на кариерата си, която макар и трудна на моменти, помогна за промяната на африканския футбол към по-добро.

Пристигайки за Мондиала в Италия, Мила не беше в състояние да играе пълни 90 минути, но майсторството и инстинктът му на терена помогнаха на страната му да надмине всички очаквания. Скромният отбор на Камерун, воден от Валерий Непомнящий, беше изненадата на турнира. Те уплашиха Англия в 1/4-финалите и бяха на косъм от достигане на 1/2-финалите. Африканската нация успя да се противопостави на "трите лъва" през целия мач, но в крайна сметка загуби с 2:3 в продълженията, въпреки че поведе с 2:1 - Гари Линекер обаче ги попари. Въпреки поражението, Камерун стана първият африкански отбор, класирал се сред осемте най-добри отбора на планетата, което му донесе прякора "непобедимите лъвове".

Мила беше в основата за това невероятно представяне на Камерун. Той отбеляза четири попадения в Италия, всичките след като влезе като резерва. Празнуваше головете си с характерния си танц с ъгловия флаг, който се помни с толкова много любов, колкото и самите голове. Изявите му на италианска земя му спечелиха приза "Африкански футболист на година" за втори път, след като го печели и през 1976 година.

