ЕК е заплашила да спре милиарди за Украйна. Клоунада на Лавров: Бием се сами (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейската комисия е предупредила Украйна, че ЕС ще спре всяка финансова помощ за възстановяването на нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин страна, ако украинските антикорупционни органи бъдат поставени под каквато и да е зависимост. Това пише в материал на германската медия Frankfurter Allgemeine Zeitung, озаглавен "Злото писмо на Брюксел до Киев". Германската медия твърди, че Брюксел е изпратил писмо до Киев и там това е изрично написано – че украинският президент Володимир Зеленски и украинското правителство са били предупредени за евентуално пълно спиране на Фонда за Украйна, ако изпълнителната власт в Украйна продължават да оказват натиск на украинските антикорупционни органи в борбата с корупцията.

Ръководителят на Комисията по евроинтеграцията на Украйна Ивана Климпуш-Цинцадзе е потвърдила пред германската медия, че има такова писмо.

Фондът за обща помощ за Украйна беше създаден от ЕС през 2024 г. Той предвижда отпускането на 50 милиарда евро за 3 години за възстановяване на страната и подготовка за присъединяване към Европейския съюз. Средствата от този фонд не могат да бъдат използвани за военни цели и зависят от това дали Киев изпълнява критерии в областта на публичната администрация и върховенството на закона – Още: Борбата с корупцията в Украйна: Зеленски се втурна да спасява милиардите от ЕС

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски каза, че е подписал два нови закона. Първият – за правомощията на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), с който се увеличава и личният ѝ състав. Вторият – за обезщетенията за украинските военнопленници. Зеленски уверява, че те няма да бъдат забравени и пренебрегнати и новият закон го подпечатва.

Между мир и "бием се срещу всички"

Междувременно, турският авторитарен президент Реджеп Ердоган открито обяви, че амбицията му е Турция да се превърне в мястото, където ще бъде постигнат истински мир между Украйна и Русия. Той подчерта, че вярва, че скоро ще има истинса маса за преговори за мир между двете страни в Турция и че ще бъде сложен край на кървавата война. Ердоган изрази увереността си заради вече проведените три кръга на преговори в Истанбул, макар от тях да не произлезе нищо съществено извън размяна на военнопленници и тела на убити войници: Тръмп скъсява срока към Москва – рязка промяна в тона към Путин (ВИДЕО)

❗️🇹🇷 “A peace table will soon be set in Turkey, and this bloody war between Ukraine and Russia will come to an end,” said Turkish President Erdoğan. pic.twitter.com/wEq46mZtsz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2025

Че Русия не дава признаци да търси истински мир стана ясно и поредното изказване на руския външен министър Сергей Лавров. „За пръв път в историята Русия сама воюва срещу целия Запад. В Първата световна война, във Втората световна война имахме съюзници – сега съюзници на бойното поле нямаме“, каза той и предизвика бурна порция смях предвид доказания факт как севернокорейски войници се биха с руската армия в Курска област. Отделно – Северна Корея, Иран и Китай помагат на Руската федерация с хора, оръжия, военна техника (иранските дронове "Шахед" и китайска микроелектроника и дори двигатели за руски военни дронове) и стоки с двойна употреба (основно Китай): Путин благодари официално на Ким Чен Ун, че го спаси от украинците в Курска област

Lavrov: “We have a lot to do. The main of these things is, of course, to defeat the enemy. For the first time in history, Russia is fighting alone against the entire West. In the First World War, in the Second World War, we had allies. Now we have no allies on the battlefield.… pic.twitter.com/A1uNgBIGVZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2025

Предвид тези думи, в обект на шеги се превърна публикувана от ТАСС информация – че от 1 август, 2025 година Руската федерация затваря 20 гранични пункта с Украйна. "По-добре късно, отколкото никога", е мотото на шегите:

Well... Better late than never, I guess. pic.twitter.com/Uujor8QIfs — WarTranslated (@wartranslated) July 28, 2025

А същевременно в Телеграм и "Х" излезе видео как "деца на Донбас" молят Путин да им подари "най-простото чудо - вода за нашите домове". "Водата е нещо просто, а за нас е лукс. Трябва да си играем и да се смеем, а не да чакаме да ни донесат вода. Чичо Вова (т.е. Путин), помогнете ни", нарежда едно от децата - Още: В Донецк: Вместо да осигурят вода, сепаратистите я ограничават (ВИДЕА)

🚱 “Uncle Vova, please give us water” — children from occupied Donbas beg Putin for the most basic necessity



Children from the Russian-occupied Donbas recorded a video message to Vladimir Putin, asking for running water in their homes.



💬 “Uncle Vova, we want to run and laugh,… pic.twitter.com/5NLVH3tW9i — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има известно увеличение на активността на бойните действия в Украйна, но нивото е далеч от най-тежките дни досега през войната. За 28 юли по официални украински данни са отчетени 172 бойни сблъсъка, с 14 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 149 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. със 17 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 6000 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяна на практика няма. Руската армия е използвала малко под 3900 FPV дрона, което е с около 550 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-сериозна е интензивността на бойните действия в Покровското направление – 57 руски пехотни атаки са спрени там за последното денонощие съгласно официалните украински данни. Още 17 руски пехотни атаки е имало в Новопавловското направление, където от няколко дни руски военни телеграм канали говорят, че руската армия е успяла да установи контрол над поредното селце – Зелена горичка (Зелени хай). В Лиманското направление също е имало голям брой руски пехотни атаки – 32, като в обзора на ISW за деня (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има геолокализирани кадри на украински обстрел по руски войник, подсказващ лек руски напредък северозападно от Зелена долина т.е. посока северно от самия Лиман. По 10 руски пехотни атаки са станали в пограничния район на област Суми и Курска област, както и в Торецкото направление. Именно откъм Торецк засега силите на Путин изглежда имат по-добри предпоставки да направят дългоочаквания пробив и да превземат Покровск, припомнете си украински специализиран анализ - Още: Русия опита с един удар да обезглави ключова част от украинската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Покровското направление, украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов пише в канала си в Телеграм, че руснаците опитват нова тактика на щурмове – пускат напред танк или БТР, който допълнително е подсилен за атаки срещу дронове, и след това идват мотоциклети. Според Бунятов, тази промяна не носи особен успех на армията на Путин. На този фон обаче руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отбелязва официалното съобщение на руското военно министерство, че е превзето село Бойковка, на изток от Покровск и Мирноград и на север от Новоторецко. А за Торецкото направление украинският военен телеграм канал "Офицер" съобщава, че руснаците са стигнали от Торецк на запад до Катериновка и опитали атака срещу Щербиновка, но тя е била неуспешна.

Изглежда, 425-ти десантно-щурмови полк "Скала" е пратен от украинското военно ръководство да се бие в Харковска област. Там руснаците подновиха усилията си да слеят фронта от Вовчанск до Купянск, като стигнат до Велики Бурлук – населено място, което се намира приблизително по средата, но руските сили са много далеч от изпълнението на такава задача (ВИДЕО, 18+). В дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се отбелязва, че по целия фронт в Харковска област украинците извършват бойни действия.

Тази нощ Русия е изстреляла 37 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки и 2 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна, съобщават украинските ВВС в каналите си в социалните мрежи. Свалени са 32 дрона, но останалите дронове и 2-те ракети са ударили общо 2 места – Още: Десетки убити и ранени в украински затвор след руски въздушен удар