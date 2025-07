Борбата с корупцията в Украйна: Зеленски се втурна да спасява милиардите от ЕС

Отказът на ЕС да отпусне 1,5 млрд. евро от следващия голям транш за възстановяване на Украйна е ясен знак, че Брюксел е готов да бъде по-строг към вътрешната политика на Киев въпреки продължаващата война, която застрашава сигурността на Европа. Това коментира The New York Times.

Изданието подчертава, че това действие може да показва спад в доверието към президента на Украйна Володимир Зеленски сред западните партньори. В същото време, отбелязва The New York Times, спирането не е окончателно - финансирането може да бъде възобновено, ако Украйна изпълни поставените условия.

Траншът трябваше да е 4,5 млрд. евро, а решението на ЕС е свързано със закона, подписан от Зеленски, който лишава Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) от независимост в действията, прехвърляйки сериозни техни правомощия към Главната прокуратура. Зеленски вече стартира процедура за нов закон, с който да отговори на критиките и вчера (27 юли) говори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя написа в профила си в "Х", че разговорът е бил ползотворен и че Украйна трябва да построи здрави основи и да опази антикорупционните органи, които са основополагащи за върховенството на правото.

Good conversation with @ZelenskyyUa.



Ukraine has already achieved a lot on its European path.



It must build on these solid foundations and preserve independent anti-corruption bodies, which are cornerstones of Ukraine’s rule of law.



Ukraine can count on our support to deliver…