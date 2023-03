Езерото Монбел във Франция пресъхва (СНИМКИ)

Във Франция отчетоха най-сухата зима от 64 години. Езерото се намира между Тулуза и Перпинян. То не е само туристическа атракция, но и дом за хиляди птици от десетки видове. Клубовете по яхтинг по бреговете му казаха, че отказват резервации и не могат да работят. Притесняват се и земеделците в района. Част от водите на Монбел се използват за напояване, пише NOVA.

🇫🇷 At the foot of the French Pyrenees, Lake #Montbel is known in the region for its turquoise waters, its massive size and its thriving aquatic life.



But as spring nears, the postcard landscape has in large part been replaced by a muddy #wasteland. pic.twitter.com/XgJi2xsZSH