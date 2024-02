Фон дер Лайен: Замразените руски активи в ЕС да отидат за военните нужди на Украйна (ВИДЕО)

"Време е да започнем разговор за използването на извънредните печалби от замразените руски активи за съвместно закупуване на военно оборудване за Украйна", каза тя в реч пред Европейския парламент.

"Не би могло да има по-силен символ и по-добро използване на тези пари от това да направим Украйна и цяла Европа по-сигурно място за живеене", заяви още Фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

It is time for Europe to step up.



To defend our interests and values ourselves.



To reduce our dependencies in energy, key technologies and defence.



We need to start working on the future of our security architecture, encompassing all these dimensions ↓ https://t.co/8sZumbdB4t