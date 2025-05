Светът видя една от най-големите въздушни битки в съвременната история (ВИДЕО)

Ядрените сили Индия и Пакистан, които провеждат бойни действия една срещу друга след фаталната терористична атака в Пахалгам (в оспорвания регион Кашмир) на 22 април с 26 жертви, са провели една от най-големите и най-дълги въздушни битки в съвременната история на авиацията. Общо 125 самолета са се сражавали в продължение на повече от час в нощта между 6 и 7 май, като нито една от страните не е напуснала собственото си въздушно пространство. Размяната на ракети се е случвала дори на разстояния, по-големи от 160 км, съобщи CNN.

В резултат на битката са свалени пет изтребителя на индийските военновъздушни сили. Става въпрос за три френски Rafale, един руски МиГ-29 и още един руски Су-30.

BIG: Pakistan-India fighter jet “dog fight” was one of largest and longest in recent aviation history, CNN reports.



A total of 125 fighter jets battled for over an hour, with neither side leaving its own airspace.



The missile exchanges were happening at distances sometimes… pic.twitter.com/XqXp3c2wnL