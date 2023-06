Украинката, която живее в Кьолн и се надява "скоро" да получи руски паспорт, беше осъдена на глоба от 900 евро за това, че на 8 май 2022 г., по време на проруска демонстрация, която сама е организирала, жената се изказва в подкрепа на войната. Активистката е заплашена с до три години затвор или голяма глоба, но съдът намалява присъдата. Елена Колбасникова има две деца и е безработна.

Самата подсъдима дойде в съда със саморъчно изработена звезда на Давид в цветовете на руския трибагреник, позовавайки се на популярната сред прокремълската аудитория абсурдна теория, че "руснаците са евреите на 21-ви век" (преди процеса тя беше принудена да махне звездата). Жената се опита да убеди съдията, че е преследвана за политическа дейност.

Прокурорът обясни на Колбасникова, че тя е съдена "не защото смята, че Русия и Путин са готини", не защото "критикува германските или украинските власти" и не защото "организира проруски демонстрации".

Военното нахлуване на Русия в Украйна е акт на военна агресия и представлява престъпление според германското законодателство. Там, където започва одобрението на престъпленията, свършва свободата на словото, подчерта прокурорът.

Колбасникова заяви, че ще обжалва решението, но добави, че е готова да изтърпи наказанието "в името на свободата на Украйна от нацистите", визирайки настоящите украински власти, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

ОЩЕ: Как ще падне режимът на Путин: планът на руската опозиция

Pro-Kremlin activist Elena Kolbasnikova was tried in Germany



A Ukrainian woman who lives in Cologne and hopes to obtain a Russian passport "soon" was sentenced to a fine of 900 euros for the fact that on May 8, 2022, at a pro-Russian demonstration that she herself organized, the… https://t.co/E0wtWnOo4R pic.twitter.com/o7ET6MKdoW